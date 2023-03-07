Ситуація критична. Чому в Європі рекордно подорожчали овочі

У Європі спостеріається рекордне подорожчання овочів. Дефіцит найпомітніший у Британії, у Польщі – захмарні ціни.

Чому склалася така ситуація і коли чекати на зниження цін, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrayina.pl.

Дефіцит овочів охопив Британію. Там навіть ввели обмеження на їх продаж в одні руки. Місцева влада і експерти пояснюють: причина ситуації – поганий урожай та дорогі енергоносії.

"За кілька помідорів треба заплатити дорожче, ніж за кілька устриць", - пишуть місцеві ЗМІ.

Як повідомляло BBC, супермаркети Tesco й Aldi ввели обмеження на продаж помідорів, перцю та огірків. Одна людина може купити максимум три штуки. Мережа Asda також скоротила продаж пакетів салату, броколі, цвітної капусти, помідорів, огірків і перцю до трьох штук. У супермаркеті Morrisons можна купити лише по 2 огірки, помідори, перці або головку салату.

В країнах ЄС ситуація з овочами теж складна. А у Польщі – критична, бо ціни захмарні, хоч дефіциту і нема, пише видання. За даними Євростату, Польща посідає шосте місце за темпами зростання цін на овочі. Ще більше зроси ціни тільки в Угорщині, Литві, Естонії, Румунії та Болгарії.

Фото: Ціни на овочі залежать від опалення теплиць (pixabay.com)

Різке подорожчання пов’язане з обмеженими поставками з Іспанії та Північної Африки та обмеженнями у місцевому виробництві.

Істотного падіння цін можна очікувати лише в другій половині року, прогнозує аналітик Bank BNP Paribas Якуб Якубчак. Ситуація на овочевому ринку багато в чому залежатиме від відновлення поставок з Іспанії та Північної Африки, врожаю в Польщі та Європі в 2023 році, а також від того, коли тепличні овочі з'являться в Польщі.

Теплиці могли б пришвидшити появу нового врожаю, але для тепличного вирощування взимку потрібне опалення, найчастіше газове або вугільне, яке зараз дорого коштує.

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