Штрафы и бонусы. Что нужно знать об условиях выплат беженцам в Германии

В июле в Германии изменились условия выплат по безработице, которые получают украинские беженцы. Также предоставляются новые услуги и помощь от центров занятости.
Что нужно знать об условиях финансовой поддержки в Германии, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.
В 2023 году в Германии начали выплачивать пособие по безработице Bürgergeld (гражданский доход). Это выплаты для тех, кто имеет доход меньше прожиточного минимума и не имеет работы.
Размеры помощи Bürgergeld для украинцев в Германии:
Помощь могут получить трудоспособные лица от 15 до 64 лет и члены их семей. Такие люди отвечают критериям:
Граждане Украины, проживающие на территории Германии со временной защитой, также могут получить помощь Bürgergeld.
Эта выплата не распространяется на следующие категории:
При подаче заявления на получение Bürgergeld проверяются доходы заявителя, в том числе украинцев. Следует также предоставить данные о доходах всех членов семьи, с которыми проживает заявитель.
Не принимаются во внимание следующие денежные поступления:
В то же время для получения помощи разрешается иметь имущество. В частности, нормы имущества для выплат следующие:
Через год норма уменьшается – должно быть до 15000 евро для каждого члена семьи.
Имуществом считаются наличные деньги, депозиты в банке, недвижимость, автомобили, драгоценности, акции. Если имущество не может приносить дополнительный заработок – например, для продажи или сдачи в аренду – заявитель будет иметь право на получение финансовой помощи.
Если человек, получающий пособие по безработице, отказывается от предложенной работы, соответствующей его профессии или квалификации, может потерять часть выплат. К примеру:
За сокрытие правдивой информации о имуществе или доходе потребуют возврат выплаченных средств и могут оштрафовать. Целенаправленное сокрытие считается мошенничеством, которое карается лишением свободы на 5 лет.
Проживание по указанному адресу на постоянной основе является обязательным условием получения выплаты Bürgergeld. Под этим понимается, что человек может появиться на встрече без опоздания, без неоправданных усилий и за свой счет. Это также касается посещения центра занятости.
Фото: Интеграционные курсы в Германии (gettyimages.com)
Получатели помощи должны своевременно реагировать на письма и запросы центра занятости в рабочие дни, включая субботу. Чтобы пропустить срок (назначенный визит), должна быть предварительно согласована важная причина: медицинский термин, церковное событие, общественная активность, поиск работы, добровольная работа или оплачиваемая работа на расстоянии. При этом пропустить можно не более 21 дня в год.
Также центр занятости вводит дополнительную финансовую поддержку для получения профессиональной квалификации. В частности, на повышение квалификации будут предоставляться ежемесячно 150 евро. Также при сдаче промежуточного экзамена будут предоставлять премию 1000 евро. При сдаче выпускного можно дополнительно получить 1500 евро.
Если человек устраивается на бюджетную форму обучения по субсидии, центр занятости продолжает финансовую поддержку сроком до 3 лет, начиная с 1 июля 2023 года. Этого времени должно хватить для завершения обучения и получения нужной квалификации.
Украинцы могут учиться для возвращения в выбранную профессию на длительный период и получать дополнительный Bürgergeld-Bonus в 75 евро в месяц.
Напомним, мы писали, каких работников чаще всего ищут в Германии и сколько можно заработать.
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