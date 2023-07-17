Штрафы и бонусы. Что нужно знать об условиях выплат беженцам в Германии

В июле в Германии изменились условия выплат по безработице, которые получают украинские беженцы. Также предоставляются новые услуги и помощь от центров занятости.

Что нужно знать об условиях финансовой поддержки в Германии, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.

Кто имеет право на выплаты в Германии

В 2023 году в Германии начали выплачивать пособие по безработице Bürgergeld (гражданский доход). Это выплаты для тех, кто имеет доход меньше прожиточного минимума и не имеет работы.

Размеры помощи Bürgergeld для украинцев в Германии:

Совершеннолетние 18-25 лет, живущие с родителями – 402 евро;

дети 14-17 лет – 420 евро;

дети в возрасте 6-13 лет – 348 евро;

дети до 5 лет – 318 евро;

родители-одиночки или одинокие взрослые – 502 евро;

партнеры или супруги – 451 евро.

Помощь могут получить трудоспособные лица от 15 до 64 лет и члены их семей. Такие люди отвечают критериям:

проживают в Германии на постоянной основе;

способны работать от 3 часов в день 5 дней в неделю;

неспособны покрывать свои потребности за счет дохода и собственных активов.

Граждане Украины, проживающие на территории Германии со временной защитой, также могут получить помощь Bürgergeld.

Фото: Встреча чиновников относительно помощи по трудоустройству беженцам (gettyimages.com)

Эта выплата не распространяется на следующие категории:

иностранцев с разрешением на работу в Германии;

граждан стран ЕС, приезжающих в поисках работы;

граждан Германии, проживающих за границей.

Какие доходы можно иметь для получения Bürgergeld

При подаче заявления на получение Bürgergeld проверяются доходы заявителя, в том числе украинцев. Следует также предоставить данные о доходах всех членов семьи, с которыми проживает заявитель.

Не принимаются во внимание следующие денежные поступления:

зарплата менее 100 евро в месяц;

поддержка биржи труда в обучении;

выплаты по инвалидности;

возврат денег за товар или услугу.

В то же время для получения помощи разрешается иметь имущество. В частности, нормы имущества для выплат следующие:

до 40 000 евро на одного человека;

по 15 000 евро на каждого члена семьи.

Через год норма уменьшается – должно быть до 15000 евро для каждого члена семьи.

Имуществом считаются наличные деньги, депозиты в банке, недвижимость, автомобили, драгоценности, акции. Если имущество не может приносить дополнительный заработок – например, для продажи или сдачи в аренду – заявитель будет иметь право на получение финансовой помощи.

Фото: Центр занятости в Германии (gettyimages.com)

При каких условиях будут лишать части выплат

Если человек, получающий пособие по безработице, отказывается от предложенной работы, соответствующей его профессии или квалификации, может потерять часть выплат. К примеру:

При отказе от посещения интеграционных курсов, работы, семинаров по трудоустройству сумму 10% на 1 месяц за первое нарушение; 20% в 2 месяца за повторное нарушение; 30% в 3 месяца за третье нарушение.

За игнорирование назначенного Джобцентром срока (времени визита) без уважительной причины помощь уменьшают на 10% ежемесячно. Санкции могут суммировать, но только до 30%.

Увольнение с работы без уважительной причины – помощь могут уменьшить на 30% на 3 месяца.

За сокрытие правдивой информации о имуществе или доходе потребуют возврат выплаченных средств и могут оштрафовать. Целенаправленное сокрытие считается мошенничеством, которое карается лишением свободы на 5 лет.

Какие изменения с 1 июля следует учитывать украинцам

Проживание по указанному адресу на постоянной основе является обязательным условием получения выплаты Bürgergeld. Под этим понимается, что человек может появиться на встрече без опоздания, без неоправданных усилий и за свой счет. Это также касается посещения центра занятости.

Фото: Интеграционные курсы в Германии (gettyimages.com)

Получатели помощи должны своевременно реагировать на письма и запросы центра занятости в рабочие дни, включая субботу. Чтобы пропустить срок (назначенный визит), должна быть предварительно согласована важная причина: медицинский термин, церковное событие, общественная активность, поиск работы, добровольная работа или оплачиваемая работа на расстоянии. При этом пропустить можно не более 21 дня в год.

Также центр занятости вводит дополнительную финансовую поддержку для получения профессиональной квалификации. В частности, на повышение квалификации будут предоставляться ежемесячно 150 евро. Также при сдаче промежуточного экзамена будут предоставлять премию 1000 евро. При сдаче выпускного можно дополнительно получить 1500 евро.

Если человек устраивается на бюджетную форму обучения по субсидии, центр занятости продолжает финансовую поддержку сроком до 3 лет, начиная с 1 июля 2023 года. Этого времени должно хватить для завершения обучения и получения нужной квалификации.

Украинцы могут учиться для возвращения в выбранную профессию на длительный период и получать дополнительный Bürgergeld-Bonus в 75 евро в месяц.

Напомним, мы писали, каких работников чаще всего ищут в Германии и сколько можно заработать.

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