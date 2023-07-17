Штрафи та бонуси. Що треба знати про умови виплат біженцям у Німеччині

У липні у Німеччині змінилися умови виплат з безробіття, які отримують українські біженці. Також додаються нові послуги та грошова допомога від центрів зайнятості.
Що треба знати про умови фінансової підтримки у Німеччині, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de.
У 2023 році в Німеччині почали виплачувати допомогу з безробіття Bürgergeld (громадянський дохід). Це виплати для тих, хто має дохід менший за прожитковий мінімум і не має роботи.
Розміри допомоги Bürgergeld для українців в Німеччині:
Допомогу можуть отримати працездатні особи від 15 до 64 років і члени їхніх родин. Такі люди відповідають критеріям:
Громадяни України, які проживають на території Німеччини із тимчасовим захистом, також можуть отримати допомогу Bürgergeld.
Ця виплата не поширюється на такі категорії людей:
При поданні заяви на отримання Bürgergeld перевіряються доходи заявника, у тому числі українців. Треба також надати дані про доходи всіх членів родини, з якими проживає заявник.
Не беруться до уваги такі грошові надходження:
Водночас, для отримання допомоги дозволяється мати майно. Зокрема, норми майна для виплат такі:
Через рік норма зменшується – має бути до 15000 євро для кожного члена родини.
Майном вважається готівка, депозити в банку, нерухомість, автомобілі, коштовності, акції. Якщо майно не може приносити додаткового заробітку – наприклад, для продажу чи здачі в оренду – заявник матиме право на отримання фінансової допомоги.
Якщо людина, яка отримує допомогу з безробіття, відмовляється від запропонованої роботи, що відповідає її професії або кваліфікації, то може втратити частину виплат. Наприклад:
За приховування правдивої інформації щодо майна чи доходу вимагатимуть повернення виплачених коштів та можуть оштрафувати. Цілеспрямоване приховування вважається шахрайством, яке карається позбавленням волі на 5 років.
Проживання за вказаною адресою на постійній основі є обов’язковою умовою для отримання виплати Bürgergeld. Під цим розуміється, що людина може з’явитися на зустрічі без запізнення, без невиправданих зусиль і за власний рахунок. Також це стосується відвідування центру зайнятості.
Фото: Інтеграційні курси у Німеччині (gettyimages.com)
Отримувачі допомоги мають вчасно реагувати на листи та запити центру зайнятості у робочі дні включно з суботою. Для того, щоб пропустити термін (призначений візит), має бути попередньо узгоджена важлива причина: медичний термін, церковна подія, громадська активність, пошук роботи, добровільна робота або оплачувана робота на відстані. При цьому пропустити можна не більше, ніж 21 день на рік.
Також центр зайнятості запроваджує додаткову фінансову підтримку для здобуття професійної кваліфікації. Зокрема, на підвищення кваліфікації надаватимуть щомісячно 150 євро. Також під час складання проміжного іспиту надаватимуть премію 1000 євро. При складанні випускного можна додатково отримати 1500 євро.
Якщо людина влаштовується на бюджетну форму навчання за субсидією, центр зайнятості продовжує фінансову підтримку на термін до 3 років, починаючи з 1 липня 2023 року. Цього часу має вистачити на завершення навчання та отримання потрібної кваліфікації.
Українці можуть навчатися для повернення до обраної професії на тривалий період і отримувати додатковий Bürgergeld-Bonus у 75 євро на місяць.
Нагадаємо, ми писали, яких працівників найчастіше шукають у Німеччині та скільки можна заробити.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.