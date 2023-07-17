Штрафи та бонуси. Що треба знати про умови виплат біженцям у Німеччині

У липні у Німеччині змінилися умови виплат з безробіття, які отримують українські біженці. Також додаються нові послуги та грошова допомога від центрів зайнятості.

Що треба знати про умови фінансової підтримки у Німеччині, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de.

Хто має право на виплати у Німеччині

У 2023 році в Німеччині почали виплачувати допомогу з безробіття Bürgergeld (громадянський дохід). Це виплати для тих, хто має дохід менший за прожитковий мінімум і не має роботи.

Розміри допомоги Bürgergeld для українців в Німеччині:

Повнолітні 18-25 років, які живуть з батьками – 402 євро;

діти 14-17 років – 420 євро;

діти віком 6-13 років – 348 євро;

діти до 5 років – 318 євро;

батьки-одинаки або самотні дорослі – 502 євро;

партнери або подружжя – 451 євро.

Допомогу можуть отримати працездатні особи від 15 до 64 років і члени їхніх родин. Такі люди відповідають критеріям:

проживають у Німеччині на постійній основі;

спроможні працювати від 3 години на день 5 днів на тиждень;

нездатні покривати свої потреби за рахунок доходу та власних активів.

Громадяни України, які проживають на території Німеччини із тимчасовим захистом, також можуть отримати допомогу Bürgergeld.

Фото: Зустріч чиновників щодо допомоги з працевлашутвання біженцям (gettyimages.com)

Ця виплата не поширюється на такі категорії людей:

іноземців з дозволом на роботу в Німеччині;

громадян країн ЄС, які приїжджають у пошуках роботи;

громадян Німеччини, які проживають за кордоном.

Які доходи можна мати для отримання Bürgergeld

При поданні заяви на отримання Bürgergeld перевіряються доходи заявника, у тому числі українців. Треба також надати дані про доходи всіх членів родини, з якими проживає заявник.

Не беруться до уваги такі грошові надходження:

зарплата менше 100 євро на місяць;

підтримка біржі праці в навчанні;

виплати з інвалідності;

повернення грошей за товар чи послугу.

Водночас, для отримання допомоги дозволяється мати майно. Зокрема, норми майна для виплат такі:

до 40 000 євро на одну людину;

по 15 000 євро на кожного члена родини.

Через рік норма зменшується – має бути до 15000 євро для кожного члена родини.

Майном вважається готівка, депозити в банку, нерухомість, автомобілі, коштовності, акції. Якщо майно не може приносити додаткового заробітку – наприклад, для продажу чи здачі в оренду – заявник матиме право на отримання фінансової допомоги.

Фото: Центр зайнятості у Німеччині (gettyimages.com)

За яких умов позбавлятимуть частини виплат

Якщо людина, яка отримує допомогу з безробіття, відмовляється від запропонованої роботи, що відповідає її професії або кваліфікації, то може втратити частину виплат. Наприклад:

При відмові від відвідування інтеграційних курсів, роботи, семінарів із працевлаштування суму 10% на 1 місяць за перше порушення; 20% на 2 місяці за повторне порушення; 30% на 3 місяці за третє порушення.

Ігнорування призначеного Джобцентром терміну (часу візиту) без поважної причини – допомогу зменшують на 10% щомісяця. Санкції можуть підсумовувати, але тільки до 30%.

Звільнення з роботи без поважної причини – допомогу можуть зменшити на 30% на 3 місяці.

За приховування правдивої інформації щодо майна чи доходу вимагатимуть повернення виплачених коштів та можуть оштрафувати. Цілеспрямоване приховування вважається шахрайством, яке карається позбавленням волі на 5 років.

Які зміни з 1 липня варто враховувати українцям

Проживання за вказаною адресою на постійній основі є обов’язковою умовою для отримання виплати Bürgergeld. Під цим розуміється, що людина може з’явитися на зустрічі без запізнення, без невиправданих зусиль і за власний рахунок. Також це стосується відвідування центру зайнятості.

Фото: Інтеграційні курси у Німеччині (gettyimages.com)

Отримувачі допомоги мають вчасно реагувати на листи та запити центру зайнятості у робочі дні включно з суботою. Для того, щоб пропустити термін (призначений візит), має бути попередньо узгоджена важлива причина: медичний термін, церковна подія, громадська активність, пошук роботи, добровільна робота або оплачувана робота на відстані. При цьому пропустити можна не більше, ніж 21 день на рік.

Також центр зайнятості запроваджує додаткову фінансову підтримку для здобуття професійної кваліфікації. Зокрема, на підвищення кваліфікації надаватимуть щомісячно 150 євро. Також під час складання проміжного іспиту надаватимуть премію 1000 євро. При складанні випускного можна додатково отримати 1500 євро.

Якщо людина влаштовується на бюджетну форму навчання за субсидією, центр зайнятості продовжує фінансову підтримку на термін до 3 років, починаючи з 1 липня 2023 року. Цього часу має вистачити на завершення навчання та отримання потрібної кваліфікації.

Українці можуть навчатися для повернення до обраної професії на тривалий період і отримувати додатковий Bürgergeld-Bonus у 75 євро на місяць.

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