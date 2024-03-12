Штрафы в Германии: как могут наказать за превышение скорости в 2024 году

В Германии действуют строгие штрафы за нарушение ПДД. За превышение скорости придется заплатить сотни евро.
Какие нормы скорости действуют на дорогах Германии и какие санкции предусмотрены за быструю езду, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainskagazeta.de.
Тем, кто собирается ездить за рулем в Германии или просто путешествует на своем автомобиле через эту страну, стоит знать о скоростном режиме и актуальных санкциях за превышение скорости. Это одно из самых распространенных административных правонарушений на немецких дорогах.
В населенных пунктах в Германии действует ограничение скорости в 50 км/ч, а на загородных дорогах – до 100 км/ч. На немецких автомагистралях действует рекомендованное ограничение скорости 130 км/ч. Это касается всех транспортных средств с полной массой до 3,5 т. Не рекомендуется ехать быстрее 50 км/ч, если видимость на дороге менее 50 м из-за дождя, снега или тумана.
Фото: В Германии действует ограничение скорости 50 км/ч (gettyimages.com)
Водители легковых автомобилей, которые не соблюдают скоростной режим при поездках по дорогам немецких населенных пунктов, в 2024 году столкнутся со строгими санкциями. В частности, за превышение скорости предусмотрены следующие штрафы и наказания:
В то же время штрафы за превышение скорости на дорогах за пределами населенных пунктов несколько ниже. Диапазон сумм – от 20 евро (до 10 км/ч) до 700 евро за превышение более 70 км/ч. Запрет на вождение приписывается за превышение скорости от 26 км/ч.
Фото: Штрафы за превышение скорости за городом несколько ниже (gettyimages.com)
Украинцам, которые передвигаются в Германии за рулем автомобиля, следует знать о существенных штрафах, которые придется заплатить за незначительные нарушения:
За накопление 8 баллов в Германии аннулируют водительское удостоверение.
Напомним, мы писали, что украинцы в Германии должны поставить свои автомобили на учет. Управление автомобилем без немецкой регистрации дольше года является административным правонарушением и предусматривает штраф в 70 евро и 1 штрафной балл.
Также мы рассказывали, какие новые штрафы ввели водителям в Германии в 2023 году.
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