Штрафи у Німеччині: як можуть покарати за перевищення швидкості у 2024 році

У Німеччині діють суворі штрафи за порушення правил дорожнього руху. За перевищення швидкості доведеться заплатити сотні євро.
Які норми швидкості діють на дорогах Німеччини та які санкції передбачені за швидку їзду, РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainskagazeta.de.
Тим, хто збирається їздити за кермом у Німеччині або просто подорожує своїм автомобілем через цю країну, варто знати про швидкісний режим та актуальні санкції за перевищення швидкості. Це одне із найпоширеніших адміністративних правопорушень на німецьких дорогах.
У населених пунктах у Німеччині діє обмеження швидкості у 50 км/год, а на заміських дорогах – до 100 км/год. На німецьких автомагістралях діє рекомендоване обмеження швидкості 130 км/год. Це стосується всіх транспортних засобів з повною масою до 3,5 т. Не рекомендується їхати швидше 50 км/год, якщо видимість на дорозі менше 50 м через дощ, сніг або туман.
Фото: У Німеччині діє обмеження швидкості 50 км/год (gettyimages.com)
Водії легкових автомобілів, які не дотримуються швидкісного режиму при поїздках дорогами німецьких населених пунктів, 2024 року стикнуться із суворими санкціями. Зокрема, за перевищення швидкості передбачені такі штрафи і покарання:
Водночас штрафи за перевищення швидкості на дорогах за межами населених пунктів трохи нижчі. Діапазон сум – від 20 євро (до 10 км/год) до 700 євро за перевищення понад 70 км/год. Заборону на водіння приписують за перевищення швидкості від 26 км/год.
Фото: Штрафи за перевищення щвидкості за містом трохи нижчі (gettyimages.com)
Українцям, які пересуваються у Німеччині за кермом автомобіля, варто знати про суттєві штрафи, які доведеться заплатити за незначні порушення:
За накопичення 8 балів у Німеччині анулюють водійське посвідчення.
Нагадаємо, ми писали, що українці у Німеччині мають поставити свої автомобілі на облік. Керування автомобілем без німецької реєстрації довше року є адміністративним правопорушенням і передбачає штраф у 70 євро та 1 штрафний бал.
Також ми розповідали, які нові штрафи запровадили для водіїв у Німеччині 2023 року.
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