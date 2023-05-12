Штрафы и тюрьма. Как в Польше наказывают за оставление детей без присмотра

В Польше участились случаи, когда украинцы оставляют детей без присмотра, из-за чего поляки вызывают полицию. На днях родители оставили месячного младенца в автомобиле.

Какое наказание предусмотрено в Польше за оставление детей без присмотра, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на yavp.pl.

Согласно польскому законодательству, дети до 7 лет не в состоянии самостоятельно распознавать опасность или защититься от нее. Поэтому детей такого возраста нельзя оставлять дома одних.

Если взрослые оставляют ребенка без присмотра, могут получить выговор или штраф – от 20 до 5000 злотых (177-44 450 грн). При этом не будет иметь значения, был ли случай, угрожавший здоровью ребенка. Опасным считается обстоятельство, создающее реальную угрозу – например, нахождение ребенка у обрыва, выход на лед. Пребывание ребенка в возрасте до 7 лет под наблюдением взрослых в состоянии алкогольного опьянения также считается подвержением опасности.

Согласно Уголовному кодексу, каждый, кто подвергает лицо непосредственной опасности жизни или получению тяжкого вреда здоровью, карается лишением свободы на срок до 3 лет. Если речь идет о малом ребенке, родителей могут лишить свободы от 3 месяцев до 5 лет.

Фото: Ответственность за оставление ребенка до 15 лет тоже есть (freepik.com)

За непреднамеренное оставление дома без присмотра (например, дома) может быть наказание в виде штрафа, ограничение свободы или лишение свободы сроком до 1 года.

Если родители оставляют без присмотра ребенка до 15 лет и не интересуются им, за это может грозить до 3 лет тюрьмы. Если такой ребенок погибнет, родители окажутся за решеткой на срок от 6 месяцев до 8 лет.

Напомним, мы писали, какие штрафы за превышение скорости действуют в Польше.