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Штрафи і в'язниця. Як у Польщі карають за залишення дітей без нагляду

Фото: Дитина без нагляду дорослих (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі почастішали випадки, коли українці залишають малих дітей без нагляду, через що поляки викликають поліцію. Днями батьки залишили місячне немовля в автомобілі.

Яке покарання передбачене у Польщі за залишення дітей без нагляду, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на yavp.pl.

Згідно з польським законодавством, діти до 7 років не здатні самостійно розпізнавати небезпеку чи захиститися від неї. Тому дітей такого віку не можна залишати самих удома.

Якщо дорослі залишають дитину без нагляду, можуть отримати догану чи штраф – від 20 до 5000 злотих (177-44 450 грн). При цьому не матиме значення, чи був випадок, який загрожував здоров'ю дитину. Небезпечною вважається обставина, яка створює реальну загрозу – наприклад, перебування дитини біля обриву, вихід на лід. Перебування дитини віком до 7 років під наглядом дорослих у стані алкогольного сп’яніння також вважається наражанням на небезпеку.

За Кримінальним кодексом, кожен, хто наражає особу на безпосередню небезпеку життю або отримання тяжкої шкоди здоров'ю, карається позбавленням волі на строк до 3 років. Якщо мова про малу дитину, батьків можуть позбавити волі від 3 місяців до 5 років.

Фото: Відповідальність за залишення дитини до 15 років теж є (freepik.com)

За ненавмисне залишення вдома без нагляду (наприклад, удома) може бути покарання у вигляді штрафу, обмеження волі або позбавлення волі на строк до 1 року.

Якщо батьки залишають без нагляду дитину до 15 років і не цікавляться нею, за це може загрожувати до 3 років в'язниці. Якщо така дитина загине, батьки опиняться за гратами на термін від 6 місяців до 8 років.

Нагадаємо, ми писали, які штрафи за перевищення швидкості діють у Польщі.

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Польщаштрафи