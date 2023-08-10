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В каких странах ЕС растет количество украинских беженцев: новые данные Евростата

Новина українською →
Четверг 10 августа 2023 11:35
В каких странах ЕС растет количество украинских беженцев: новые данные Евростата Фото: Украинские беженцы в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В странах ЕС находятся более 4 млн беженцев из Украины, получивших статус временной защиты. В июне количество бежавших от войны увеличилось почти на 46 000 человек.

Наибольший рост прибытий наблюдался в Германии, Чехии и Ирландии, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на данные Евростата.

По состоянию на 30 июня статус временной защиты в странах ЕС имели 4 миллиона 70 тысяч беженцев из Украины. Наибольшее количество людей обрели убежище в таких странах: Германия (28%), Польша (24%), Чехия (9%).

По сравнению с маем количество людей со временной защитой выросло на 1,1% (45 800 человек). Наибольший прирост беженцев из Украины за месяц зафиксировали в таких странах:

  • Германия – 21 830 (+2,0%);
  • Чехия – 9050 человек (+2,7%);
  • Ирландия – 3100 беженцев (+3,7%).

В то же время в две страны поток беженцев снизился в июне по сравнению с маем:

  • Польшу (-13635; -1,4%);
  • Италию (-1005; -0,6%).

В Европе неравное соотношение украинских беженцев к местному населению. Наибольшее количество украинцев на тысячу человек населения зафиксировано в таких странах:

  • Чехии – 32,2;
  • Польше – 26,6;
  • Эстонии – 25,8;
  • Болгарии – 24,9;
  • Литве – 24,7.

На 30 июня 2023 года среди получателей временной защиты в ЕС 98% были гражданами Украины. Из них 46,6% – женщины, 34,4% – дети, 19% – мужчины.

Напомним, мы писали, почему меняется отношение поляков к украинским беженцам.

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