В каких странах ЕС растет количество украинских беженцев: новые данные Евростата

В странах ЕС находятся более 4 млн беженцев из Украины, получивших статус временной защиты. В июне количество бежавших от войны увеличилось почти на 46 000 человек.

Наибольший рост прибытий наблюдался в Германии, Чехии и Ирландии, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на данные Евростата.

По состоянию на 30 июня статус временной защиты в странах ЕС имели 4 миллиона 70 тысяч беженцев из Украины. Наибольшее количество людей обрели убежище в таких странах: Германия (28%), Польша (24%), Чехия (9%).

По сравнению с маем количество людей со временной защитой выросло на 1,1% (45 800 человек). Наибольший прирост беженцев из Украины за месяц зафиксировали в таких странах:

Германия – 21 830 (+2,0%);

Чехия – 9050 человек (+2,7%);

Ирландия – 3100 беженцев (+3,7%).

В то же время в две страны поток беженцев снизился в июне по сравнению с маем:

Польшу (-13635; -1,4%);

Италию (-1005; -0,6%).

В Европе неравное соотношение украинских беженцев к местному населению. Наибольшее количество украинцев на тысячу человек населения зафиксировано в таких странах:

Чехии – 32,2;

Польше – 26,6;

Эстонии – 25,8;

Болгарии – 24,9;

Литве – 24,7.

На 30 июня 2023 года среди получателей временной защиты в ЕС 98% были гражданами Украины. Из них 46,6% – женщины, 34,4% – дети, 19% – мужчины.

Напомним, мы писали, почему меняется отношение поляков к украинским беженцам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.