Минимум нарушений. Украинские авиакомпании безопаснее европейских авиаперевозчиков
Уровень безопасности украинских авиакомпаний – лучше, чем в среднем у авиаперевозчиков по Европе. Такую информацию о проверках по программе SAFA обнародовала Госавиаслужба Украины.
За 12 месяцев инспекторы провели 67 проверок самолетов 10 украинских авиакомпаний, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на профильное издание avianews.com.
Отмечается, что с февраля 2022 по февраль 2023 показатель SAFA у украинских авиакомпаний составил 0,28, в то же время у других иностранных перевозчиков, летающих в Европе – 0,45.
SAFA определяет уровень безопасности самолетов. Если замечаний нет, показатель равен нулю, а если инспекторы нашли нарушение – выше нуля.
Лучший показатель оказался у авиакомпаний МАУ и "Константа" - 0, самый плохой – у "ЗетАвиа", "Максимус Эйрлайнс" и "Мотор Сич". Они получили по единице – это в два раза хуже показатели, чем в среднем по рынку.
Фото: Самолет МАУ в Киеве (РБК-Украина/Виталий Носач)
Все авиакомпании, кроме "Мотор Сич", на 27 февраля 2023 года не имели открытых замечаний по безопасности, сообщила Госавиаслужба Украины.
Показатель SAFA украинских авиакомпаний на количество проверок такой:
- МАУ – 0/8;
- "Константа" – 0/3;
- ГП "Антонов" – 0,19/12;
- "Вулкан Эйр" – 0,22/7;
- SkyUp –0,23/19;
- "Кавок Эйр" –0,23/9;
- "Меридиан" – 0,75/3;
- "ЗетАвиа" – 1/2;
- "Максимус Эйрлайнс" – 1/2;
- "Мотор Сич" – 1/2.
Проверки SAFA курирует Европейское агентство по безопасности авиации EASA. Самолеты проверяют во время стоянки между рейсами в случайном порядке или в случае подозрения в нарушении правил.
Инспектирование включает 53 пункта. В их числе: проверка документов, наличие аварийного оборудования и техническое состояние самолета, соответствие правилам действий экипажей. При выявлении значительных нарушений инспекторы выдают предписание их устранить.
Если проверка покажет значительное несоответствие существующим нормам, в отдельных случаях самолету могут запретить перелеты в определенную страну.
Напомним, мы писали, что SkyUp помог крупнейшей авиакомпании Молдовы возобновить рейсы из Кишинева.
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