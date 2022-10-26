Еще один путь в ЕС. Как старая железная дорога изменит связи между странами

26 августа 2022 года после перерыва в 15 лет открылось движение по железной дороге Рахов-Ділове на Закарпатье. Рядом находится румынская граница. Таким образом, эта железная дорога может стать еще одним транспортным коридором в Евросоюз.

В колонке для TRAVEL РБК-Украина блогер и автор Youtube-канала "Железные магистрали" Олег Васильев рассказывает об истории строительства железной дороги Рахов-Деловое и как, используя существующую инфраструктуру, можно улучшить логистику между Прикарпатьем и Закарпатьем.

Железная дорога времен Австро-Венгрии. Почему закрыли маршрут

Во времена Австро-Венгрии была построена железная дорога через Яблуницкий перевал. Колея протянулась от нынешней границы с Румынией до Ивано-Франковска. Также железная дорога обходит Карпаты через территорию Румынии и снова заходит в Украину возле Тересвы. Далее по железной дороге можно добраться до Ужгорода.

Фото: Рахов в 1935 году (uk.wikipedia.org)

После Второй мировой войны путь "перешили" на стандарт 1520 мм, в том числе и участок протяженностью 40 км, построенный на румынской территории. С тех пор остается возможность проезда по железной дороге от Рахова до Тересвы в сторону Батево, Чопа и Мукачево.

Но эта ветка именно для такого маршрута не используется очень давно. Последний поезд, ходивший из Украины в Румынию, ездил через Рахов, Валя Вишеулуй на станцию Сигету Мармации. В 2007 году маршрут был закрыт.

Фото: Железная дорога обходит Карпаты через территорию Румынии и снова заходит в Украину возле Тересвы (скриншот с видео канала "Железные Магистрали")

Тогда была официальная версия о том, что румынские таможенники арестовали дизель-поезд украинской железной дороги из-за контрабанды товаров. Другая версия закрытия движения поездов касается претензий румынской стороны к пограничному пункту пропуска, не соответствующему европейским стандартам.

После 1947 года многие семьи оказались в разных странах

В 2015 году я снял сюжет о возобновлении сообщения с Румынией. Тогда поселковый председатель села Костыловка Ольга Сметанюк рассказала, что после 1947 года, когда была разделена граница, осложнились родственные связи. Ведь многие семьи оказались по сути в разных странах.

Для поездок через границу требовалось оформлять визы. Сегодня ситуация изменилась с введением безвизового режима с ЕС. Но пересечение границы с Румынией ограничено слабой инфраструктурой.

Видео: Тернистый путь в Европу. Железная дорога Рахов-Деловое (youtube.com/Железные Магистрали)

И вот в 2022 году, казалось бы, лед тронулся. УЗ заявила, что восстановит участок железной дороги от Рахова до государственной границы. Также соответствующие работы запланированы у Тересвы. Это означало, что транзитный коридор через Румынию становится реальностью. Остается только отремонтировать путь стандарта 1520 мм на румынской стороне.

Фото: Вид на горы со станции Рахов (uk.wikipedia.org)

С Гуцульщины в Европу. Какая судьба ждет железную дорогу

К 26 августа УЗ закончила все работы по восстановлению путей. В тот же день в Деловой поехал пригородный поезд. Но на этом тернистый путь жителей Гуцульщины в Европу не завершается. Для того чтобы пассажирские поезда могли ездить из Украины в Румынию, нужно восстановить пограничный контроль.

Насколько известно, Пограничная служба Украины должна проверять даже поезда, которые будут ехать через Румынию транзитом без остановки. Поэтому нужно восстанавливать таможенные посты со стороны Рахова и Тересвы.

Фото: Пограничный залог в селе Деловое на границе с Румынией (ru.wikipedia.org)

Это означает, что из бюджета необходимо выделить средства для восстановления соответствующих объектов. Выходит, что украинская сторона пока не может запустить даже поезда в ближайшую румынскую станцию Valea Vișeului.

Тем временем, румынская сторона в октябре 2022 года восстановила участок железной дороги от границы до станции Valea Vișeului. Также румынская железная дорога планирует провести капитальный ремонт железной дороги от украинской границы (Тересва) до станции Sighetu Marmației. Впоследствии румыны возобновят остальные пути от Sighetu Marmației до Valea Vișeului.

Напомним, ранее Олег Васильев писал, возродят ли уникальную узкоколейку в Ровенской области.