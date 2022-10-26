Ще один шлях до ЄС. Як стара залізниця змінить зв'язки між країнами

26 серпня 2022 року після перерви у 15 років відкрився рух залізницею Рахів-Ділове на Закарпатті. Поруч знаходиться румунський кордон. Таким чином, ця залізниця може стати ще одним транспортним коридором до Євросоюзу.

У колонці для TRAVEL РБК-Україна блогер та автор Youtube-каналу "Железные магистрали" Олег Васильєв розповідає про історію будівництва залізниці Рахів-Ділове і як, використовуючи наявну інфраструктуру, можна покращити логістику між Прикарпаттям та Закарпаттям.

Залізниця часів Австро-Угорщини. Чому закрили маршрут

За часів Австро-Угорщини було збудовано залізницю через Яблуницький перевал. Колія простяглася від нинішнього кордону із Румунією до Івано-Франківська. Також залізниця оминає Карпати через територію Румунії й знову заходить в Україну біля Тересви. Далі залізницею можна дістатися Ужгорода.

Фото: Рахів у 1935 році (uk.wikipedia.org)

Після Другої світової війни колію "перешили" на стандарт 1520 мм, у тому числі й ділянку протяжністю 40 км, що побудована на румунській території. З того часу залишається можливість проїзду залізницею від Рахова до Тересви у бік Батьово, Чопа і Мукачево.

Але цю гілку саме для такого маршруту не використовують дуже давно. Останній поїзд, що ходив з України до Румунії, їздив через Рахів, Валя Вішеулуй до станції Сигету Мармации. У 2007 році маршрут закрили.

Фото: Залізниця оминає Карпати через територію Румунії та знову заходить в Україну біля Тересви (скриншот с відео каналу "Залізні Магістралі")

Тоді була офіційна версія про те, що румунські митники заарештували дизель-поїзд української залізниці через контрабанду товарів. Інша версія закриття руху поїздів стосується претензій румунської сторони до прикордонного пункту пропуску, який не відповідав європейським стандартам.

Після 1947 року багато сімей опинилися у різних країнах

У 2015 році я зняв сюжет про відновлення сполучення із Румунією. Тоді селищний голова села Костилівка Ольга Сметанюк розповіла, що після 1947 року, коли було розділено кордон, ускладнилися родинні зв’язки. Адже багато сімей опинилися по суті у різних країнах.

Для поїздок через кордон потрібно було оформлювати візи. Сьогодні ситуація змінилася із введенням безвізового режиму з ЄС. Але перетин кордону із Румунією обмежений слабкою інфраструктурою.

Відео: Тернистий шлях до Європи. Залізниця Рахів-Ділове (youtube.com/Залізні Магістралі)

І от у 2022 році, здавалося б, крига скресла. УЗ заявила, що відновить ділянку залізниці від Рахова до державного кордону. Також відповідні роботи запланували біля Тересви. Це означало, що транзитний коридор через Румунію стає реальністю. Залишається тільки відремонтувати колію стандарту 1520 мм на румунській стороні.

Фото: Вид на гори зі станції Рахів (uk.wikipedia.org)

З Гуцульщини до Європи. Яка доля чекає залізницю

До 26 серпня УЗ закінчила всі роботи з відновлення колій. Того ж дня до Ділового поїхав приміський поїзд. Але на цьому тернистий шлях жителів Гуцульщини до Європи не завершується. Для того, щоб пасажирські поїзди могли їздити з України до Румунії потрібно відновити прикордонний контроль.

Наскільки відомо, Прикордонна служба України має перевіряти навіть ті поїзди, що будуть їхати через Румунію транзитом без зупинки. Тому потрібно відновлювати митні пости з боку Рахова і Тересви.

Фото: Прикордонна застава у селі Ділове на кордоні з Румунією (uk.wikipedia.org)

Це означає, що з бюджету потрібно виділити кошти на відновлення відповідних об’єктів. Виходить, що українська сторона поки не може запустити навіть поїзди до найближчої румунської станції Valea Vișeului.

Тим часом румунська сторона у жовтня 2022 року відновила ділянку залізниці від кордону до станції Valea Vișeului. Також румунська залізниця планує у листопаді провести капітальний ремонт залізниці від українського кордону (Тересва) до станції Sighetu Marmației. Згодом румуни відновлять решту колій від Sighetu Marmației до Valea Vișeului.

Нагадаємо, раніше Олег Васильєв писав, чи відродять унікальну вузькоколійку на Рівненщині.