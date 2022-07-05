Родзинка Полісся. Чи відродять унікальну вузькоколійку на Рівненщині

Колія "Антонівка-Зарічне" стала культовою через велику увагу з боку мандрівників

В Україні збереглося кілька унікальних вузькоколійних залізниць. Деякі з них до початку повномасштабної війни намагалися відродити, і вони б могли стати повноцінними туристичними об'єктами та й просто виконувати функцію пасажирських перевезень там, де залізниця залишається єдиною можливість хоч кудись доїхати.

Втім, під час війни одна із вузькоколійок навіть допомагає перевозити переселенців: пасажирів поїздів на Вінниччині почали перевозити на маршруті раритерної та найдовшої вузькоколійки у Європі – Гайворонській.

У колонці для TRAVEL РБК-Україна блогер та автор Youtube-каналу "Железные магистрали" Олег Васиильєв розповідає, чи є шанс на відродження у ще однієї цікавої вузькоколійки – Антоніївської.

Залізниця родом із 19 сторіччя. В чому її унікальність

Станом на сьогодні з трьох локальних залізниць стандарту 750 мм частково працює лише одна – ділянка Гайворон-Рудниця. Решта малих залізниць через поганий стан колії не діють. За оптимістичними прогнозами, протягом літа можливо буде відновлено рух між станціями Гайворон-Голованівськ.

Нещодавно відбувся комісійний об’їзд по Антонівській вузькоколійці у Рівненській області, що визначити технічний стан колії та рухомого складу.

Відео: Антонівська вузькоколійка: чи поїде знову поїзд? (youtube.сom/"Залізні Магістралі")

Але давайте спершу поринемо у історію. 106 кілометрів вузькоколійки простяглися між станцією Антонівка та Зарічне. Ця дорога унікальна тим, що проходить болотистою місцевістю Полісся. До деяких населених пунктів, крім вузькоколійки, взагалі немає нормальних доріг.

Історія цієї залізниці розпочалася наприкінці 19 століття, коли виникла необхідність доставки лісу із заготівельних ділянок. Під час Другої Світової війни колія місцями була пошкоджена або розібрана. Після відновлення залізнична лінія так само використовувалася для доставки деревини та інших вантажів.

Фото: Вузькоколійний пасажирський поїзд із вагонів ПВ40 на кінцевій станції Зарічне (wikipedia.org)

У регіоні працювали промислові підприємства, які відправляли вузькоколійкою свою продукцію, у тому числі на станцію Антонівка, де знаходився перевалочний пункт з вузької колії на широку.

Нагадаю, що Антонівка знаходиться на лінії "Ковель-Сарни", де прокладено колію стандарту 1520 мм. Вузькоколійка "Антонівка-Зарічне", можна сказати, стала культовою через велику увагу з боку шанувальників залізничного транспорту і туристів.

Фото: Рідкісний вузькоколійний міст через Стир 1906 року побудови (wikipedia.org)

Щороку сюди регулярно приїжджали групи ентузіастів не лише з усієї України, а й з-за кордону. Вузькоколійка отримала визнання у різних публічних та медійних акціях, була внесена до мультимедійного проекту "Сім чудес Рівненщини".

Ділянку залізниці закрили через поганий стан колії

Пасажирські перевезення по вузькоколійці припинилися у березні 2020 року, коли в Україні був оголошений карантин.

До цього часу між станціями "Антонівка-Зарічне" тричі на тиждень ходив приміський поїзд, одна пара. У 2021 році після перерви більше одного року, мала залізниця на короткий час ожила.

Фото: Буферний ліхтар тепловоза ТУ2-062 на станції Зарічне (wikipedia.org)

Фото: Вид з підніжки вагона вузькоколійного поїзда на тепловоз ТУ2-062 (wikipedia.org)

У травні відбувся спеціальний рейс із туристами, і у липні поїзд задіяли для зйомок документального фільму. Після цього рух по залізниці не здійснювався.

У якому стані наразі перебуває залізниця стандарту 750 мм і чи можна відновити рейси приміського поїзда, дізнавалася комісія УЗ, до складу якої увійшли представники різних підрозділів регіональної філії "Львівська залізниця".

Фото: Датою заснування Антонівської вузькоколійки вважають 1895 рік (wikipedia.org)

На день проведення огляду було призначено службовий поїзд, який мав проїхати від Антонівки до Зарічного. Але місцеві колійники повідомили, що напередодні об’їзду ділянку залізниці закрито через незадовільний стан колії. Тому оглядати перегони комісія поїхала автотранспортом.

Місцеві мешканці вимушені ходити пішки десятки кілометрів по коліях

Сьогодні вузькоколійка дійсно перебуває у незадовільному технічному стані. Загалом на трьох перегонах – Антонівка-Володимирець-Біла-Зарічне – потрібно замінити понад 5 тисяч шпал. Також потребує капітального ремонту міст через річку Стир: там необхідно замінити опори. Цей міст єдиний на дерев'яних опорах і є найдовшим мостом серед вузькоколійок України.

Тому було вирішено розділити обсяг роботи на дві черги. Спочатку колійники замінять понад 3 тисяч шпал на ділянці "Антонівка-Зрічне", після чого буде відновлено рух поїзда. Потім ремонт продовжиться на іншому перегоні включно із ремонтом мосту.

Фото: Чи є можливості для того, щоб унікальна залізниця знову повноцінно запрацювала? (wikipedia.org)

Комісія також оглянула депо в Антонівці та рухомий склад. Парк локомотивів налічує 4 тепловози. З них у робочому стані – три машини: ТУ2-062, ТУ7А-3108 – ТУ70767.

Також виявилося, що тепловоз ТУ2-097 – розукомплектований і використовується у якості донора для ремонту інших машин. Для перевезення пасажирів у депо налічується шість вагонів. Деякі з них також потребують ремонту, бо деякі запчастини відсутні. Загалом у депо зберігається 10 вагонів та 15 платформ та снігочист.

Фото: Колія особлива тим, що проходить крізь болотисту місцевість Полісся (wikipedia.org)

В цілому вузькоколійка зберегла потенціал у якості транспортної артерії. Тому після усунення недоліків може відновити роботу і перевозити пасажирів.

Тим більше місцеві жителі, які раніше користувалися залізницею тепер вимушені ходити пішки десятки кілометрів по коліях. Адже у районі є села, куди складно доїхати автотранспортом через відсутність доріг, і залізниця залишається єдиним варіантом сполучення між населеними пунктами.

На останок додам, що у Рівному відкрився сезон на дитячій залізниці. Перший рейс відбувся 25 червня. Залізниця працюватиме для відвідувачів щосуботи та щонеділі з 10:00 до 16:00 до 1 жовтня.

Нагадаємо, ми писали, чим цікава Боржавська вузькоколійка в Карпатах.