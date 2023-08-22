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Море и достопримечательности. Названы самые популярные страны Европы этим летом

Вторник 22 августа 2023 17:13
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Море и достопримечательности. Названы самые популярные страны Европы этим летом Фото: Отдых в Италии (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Италия занимает второе по популярности среди туристов место в Европе в 2023 году. Об этом заявило министерство туризма Италии.

Эта страна по количеству бронирований жилья на онлайн-платформах опередила Францию и Испанию, но уступила первенство Греции, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

На Италию пришлось 39% бронирований жилья в 2023 году. В августе этого года поток авиапассажиров в эту страну вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Отмечается, что самыми популярными направлениями в Италии нынешним летом были морские курорты – на эти локации приходилось 43% всех бронирований. Отели на морском побережье предлагали на 31% более низкие цены по сравнению со средними показатеями в Греции, Испании и Франции.

Самые популярные локации среди туристов, согласно росту запросов у Google, в Италии тследующие:

  • Апулия;
  • Лигурия;
  • Альенту на Сардинии.

"У нас был июнь, который превысил ожидания, а потом хорошие цифры в июле. Менее хорошо обстояли дела в августе, потому что было некоторое объективное падение показателей", – сказала министр туризма Даниэла Сантанче.

По ее словам, туризм в 2023 году испытал определенные проблемы из-за экологических катастроф в Италии, в частности, наводнения в мае и лесных пожаров в конце июля и начале августа, которые повлияли на уровень бронирования. Также произошло общее повышение цен.

В Италии отмечают, что 2023 год является переходным годом, когда путешествия начали полноценно восстанавливаться после пандемии и задают направление тому, как развивать туризм в последующие годы.

Напомним, мы писали, что в Италии впервые за 10 лет открывается легендарная локация.

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