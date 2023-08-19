Самый романтичный маршрут. В Италии впервые за 10 лет открывают легендарную локацию

В Италии впервые через 10 лет после закрытия планируют восстановить доступ туристов к известному пешеходному маршруту "Дорога любви" (Via dell'Amore). Открытие маршрута планируется полностью восстановить в 2024 году.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на CNN Travel.

Виа-дель-Амор. Когда заработает маршрут и сколько стоит посещение

Пешеходная дорога в национальном парке Чинкве-Терре в регионе Лигурия соединяет два муниципалитета – Монарола и Риомаджоре. Этот маршрут обещает путешественникам "самую романтичную прогулку в мире".

Дорога долгое время была самым популярным пешеходным маршрутом в стране. Тропинки проходят вокруг пяти сел, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – Национального парка Чинкве-Терре.

Видео: Cinque Terre Via Dell'Amore: пешеходный тур по маршруту (youtube.com/Heaven World)

Маршрут был закрыт после оползня в 2012 году, но теперь – после длительной реконструкции – первый участок снова открыт для летнего просмотра до 30 сентября. Полностью тропа снова откроется в июле 2024 года.

Посетить часть маршрута можно исключительно во время экскурсий (билеты стоят чуть больше 5 долларов). Таким образом, решили бороться с чрезмерным туризмом и сохранить локацию для будущих поколений.

Туристам напоминают, что нужно уважать местную культуру и наследие, чтобы "Дорога любви" не превратилась в "прогулку позора".

Сейчас на романтическом пешеходном маршруте все еще продолжаются работы по укреплению склонов. Власти выделили на это 13 миллионов евро. Работы начались в 2019 году и направлены на создание более безопасного и менее хрупкого маршрута. Новые сетки, анкеры, заклепки и специальные барьеры сделают маршрут безопасным.

Кроме того, после открытия будет доступ к новым тоннелям, маршрут будет оборудован скамейками, на которых можно отдохнуть, наслаждаясь сказочными пейзажами.

Фото: Пейзажи на маршруте Via dell'Amore (wikipedia.org)

Маршрут, появившийся почти случайно

Маршрут появился почти случайно во время строительства железной дороги в Национальную пару Чинкве-Терре. Рядом со строительной площадкой находилась пороховая станция для взрывчатки, используемой для строительства тоннелей.

Чтобы соединить строительные площадки станций Риомаджоре и Манарола, рабочим понадобилось создать две небольшие дорожки, которые нужно было вырыть прямо в скале вдоль туннелей, пишет местный итальянский Doinitaly.

Фото: Замки на перилах рядом со скамейкой для влюбленных (wikipedia.org)

После завершения работ жители Риомаджоре и Манаролы обнаружили, что можно преодолеть путь не только по железной дороге, но и по этой тропе. Населенные пункты хоть и находились близко, но их разделяли высокие холмы, что усложняло контакты местных жителей.

Вскоре Виа-дель-Аморе стала местом для романтических прогулок посреди живописной природы сначала для местных жителей, а затем и для туристов со всего мира. Прохождение по маршруту не требует особых усилий и оставляет приятные воспоминания в сердцах влюбленных.

Фото: Поселок Манарола рядом с маршрутом (wikipedia.org)

Напомним, в последние годы города по всей Италии активно запускают интересные предложения, чтобы привлечь новых жителей и возродить жизнь в малолюдных локациях. В частности, уютный итальянский городок Презиче платит большую сумму, чтобы к ним переехали.

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