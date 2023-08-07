С каким лоукостером летать дешевле: цены Ryanair и Wizz Air

Крупнейшие лоукостеры Европы Ryanair и Wizz Air конкурируют за пассажиров, ведь их маршрутные сети нередко пересекаются. Поэтому часто объявляются акции и специальные предложения для пассажиров.

С каким бюджетным авиаперевозчиком выгоднее путешествовать в 2023 году, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на avianews.com.

Профильное издание проанализировало отчетность авиакомпаний, чтобы определить более выгодного перевозчика.

Хотя Ryanair предлагает минимальные тарифы 10 евро на десятки направлений, средняя цена билета у Wizz Air меньше – 45,1 евро с каждого пассажира против 49,1 евро у ирландского перевозчика.

Меньший доход от билетов компания Wizz Air компенсирует продажей дополнительных услуг. К примеру, пассажиры венгерского лоукостера в среднем покупают услуги на сумму 35,9 евро, тогда как пассажиры Ryanair – на сумму 23,3 евро.

При полетах с обеими авиакомпаниями приходится платить за перевозку дополнительной ручной клади, багаж, выбор места в самолете. При этом стоимость услуг может изменяться в зависимости от популярности рейсов.

Учитывая цену билета и услуги, пассажиры Ryanair в среднем платят за перелет 72,4 евро, а клиенты Wizz Air – 81 евро. Но без дополнительных услуг дешевле путешествовать на самолете Wizz Air.

Для изучения цен издание использовало данные финансовой отчетности Ryanair и Wizz Air с 1 апреля по 30 июня 2023 года.

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