Разбирают за минуты. Начинается регистрация на бесплатные авиабилеты в Канаду

11 октября отрывается регистрация на получение бесплатных авиабилетов в Канаду для украинцев, которые решили переехать туда из-за войны. Вылеты будут осуществляться из разных городов Европы.
TRAVEL РБК-Украина сообщает, как можно получить бесплатные билеты от туристического фонда Ukraine2Canada для вылета этой осенью.
Туристический фонд "Украина - Канада" (U2C) предлагает 300 билетов на самолет, сообщается на странице Miles4Migrants в Facebook.
Регистрация открывается 11 октября в 17:00 по украинскому времени.
"Из-за огромного интереса билеты обычно разбирают всего за несколько минут. Пожалуйста, подготовьте всю документацию, инструкции будут направлены тем, кто подал форму", - отмечают в организации.
Фото: Встреча украинцев в аэропорту Канады (gettyimages.com)
Билеты предусмотрены для переезда в Канаду украинцев, которые уже получили визу CUAET. Право на бесплатный перелет будут иметь те, кто выполнит определенные требования:
Билеты будут предоставляться в порядке очереди. Вылеты проходят из разных городов Европы. Вылет состоится не ранее чем через 30 дней со дня регистрации.
Напомним, мы писали, что нужно знать о переезде в Канаду во время войны.