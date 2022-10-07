Дорогая миграция. Что нужно знать о переезде в Канаду во время войны

К чему нужно быть готовым украинцам, планируя переезд в Канаду

По данным Агентства пограничной службы Канады, с 1 января по 2 октября 2022 года в Канаду по суше прибыли 14 785 украинцев, а самолетом - 83 771. Большинство из них приехали по программе CUAET – ее разработали для украинцев из-за вторжения России.

Канада помогает нашим беженцам, предоставляя им право жить в стране, искать работу и получать образование. В стране можно находиться, пока украинцы не смогут безопасно вернуться домой. С 17 марта по 28 сентября 2022 года в Канаде получили 588 290 заявок на участие в программе, из них 288 957 заявок одобрили.

TRAVEL РБК-Украина пообщалось со специалистом по оформлению заявок на выезд в Канаду и украинцем, живущим в Канаде о том, кому стоит ехать, а кому программа может не подойти.

Не программа для беженцев. Что означает программа CUAET

По программе CUAET украинцы могут подать заявку на бесплатную гостевую визу, которая дает им право быть в Канаде сроком до трех лет, в отличие от стандартного разрешения, которое дают на полгода.

Украинцев освобождают от визовых сборов, проверки на COVID и других мер, которые обычно платные. Однако такая программа не равна помощи беженцам, которую предоставляют в странах Европы. По сути это стандартная виза для украинцев, которую можно получить по упрощенной процедуре.

В одном из новостных выпусков иммиграционной службы подчеркивают, что CUAET — это путь предоставления временного проживания, а не программа для беженства: "CUAET — путь для временного проживания, а не для потока беженцев".

"Это программа для экстренных поездок. Даже название программы переводится как канадско-украинское разрешение для экстренных поездок (Canada-Ukraine authorization for emergency travel). Это не про беженство", — говорит РБК-Украина специалист по туризму Марина Казакова. Она в данный момент помогает украинцам оформлять визы в Канаду.

Фото: "Банф" — первый национальный парк Канады, основанный в 1885 году в Канадских скалистых горах (unsplash.com)

Обратите внимание. Украинцам по этой программе не предусмотрено финансовое обеспечение проживания в стране.

Впрочем, разовая помощь все же есть: украинцам платят единоразово 3 000 канадских долларов на человека. Однако таких денег будет недостаточно даже на первое время пребывания в стране, говорят украинцы, которые живут в Канаде давно или же недавно туда переехали.

Сколько денег нужно, чтобы прожить в Канаде месяц

Канада - очень дружественная к мигрантам страна. Так было и до вторжения РФ в Украину: там традиционно приветствуют новых жителей, однако проще всего попасть в страну людям ценных профессий и с высокой квалификацией: инженерам, врачам, пилотам, и так далее.

Оформляя заявку на любую из виз в Канаду, стоит учитывать высокую стоимость жизни в этой стране. Согласно данным профильного портала Up Grad Abroad, средняя стоимость жизни в Канаде составляет:

для одного человека в месяц без учета арендной платы – 1245 долларов США;

для одного студента в месяц без учета арендной платы -– 880 долларов;

для семьи из двух человек в месяц без учета аренды – почти 2500 долларов;

на семью из 4 человек в месяц без учета стоимости аренды жилья – почти 5000 долларов;

для студентов, которые живут в кампусе – около 800 долларов в месяц.

По словам Марины Казаковой, многие украинцы подают заявки на визы в Канаду, думая, что им предоставят и жилье, и базовые расходы, и еду – по аналогии с тем, как принимают украинцев в странах ЕС. Однако при переезде в Канаду по программе CUAET она советует иметь при себе не менее 10 тысяч долларов на базовые расходы.

Фото: Площадь Наталья Филлипса в Торонто, Онтарио (unsplash.com)

"Я рекомендую оформлять визу в Канаду либо тем, у кого есть сумма в размере хотя бы 10 тысяч долларов. Недавно я помогала семье, которая не уложилась и в эту сумму. На аренду жилья и другие траты им понадобилось 14 тысяч. Также надо учитывать, что в Канаде сложно сразу найти как работу, так и жилье. Это во многих случаях даже невозможно. Тем более что при аренде жилья обычно сдают на долгий срок, и сразу с предварительной оплатой", - обращает внимание Казакова.

Автомобиль и квартиры без мебели. На что пойдут первые расходы в Канаде

Многие украинцы подавались на одну из стандартных канадских виз, дающих право на работу, еще до войны в Украине. Сергей Валюшко из Черкасской области живет в Канаде два месяца. Он с супругой планировал переезд в эту страну несколько лет, и война застала семью, когда они были за границей. Получилось, что в Канаду они переехали, но из-за войны это произошло не совсем по тому плану, который они выстраивали.

"Мы переехали не по программе для беженцев, а для работы и постоянного проживания. В провинции Манитоба, где мы живем, вижу просто чрезвычайную поддержку украинцев местными. Они очень искренне помогают, пытаются поддержать наших граждан в это трудное время", – рассказывает Сергей РБК-Украина.

Первые две недели беженцы живут в отеле за счет государства. Ожидается, что за это время они смогут освоиться на месте, можно найти работу. А право работать Канада предоставляет украинцам фактически сразу по прибытии в страну.

Сергей подтверждает: чтобы переехать в Канаду для постоянного проживания или на несколько лет, нужно иметь немалую сумму средств. Требуется, чтобы на банковском счету человека было не менее 15 тысяч долларов.

Фото: Жилье с мебелью в Канаде сдается в основном посуточно или на корокие сроки. Квартиры на долгий срок сдают без мебели (скриншот с сайта airbnb.com)

"Такое требование действует в Канаде не по каким-то прихотям. Это делается ради вас, чтобы вы гарантированно могли прожить здесь определенное время", – обращает он внимание.

Сергей говорит, что требование иметь такую ​​сумму для приезда в Канаду объясняется следующими факторами:

арендовать жилье можно преимущественно на долгий срок, и деньги на счете показывают владельцам жилья, что вы – надежный арендатор. Это уменьшает возможность того, что квартиру вам не сдадут;

и деньги на счете показывают владельцам жилья, что вы – надежный арендатор. Это уменьшает возможность того, что квартиру вам не сдадут; квартиры в Канаде и США сдают всегда без мебели : все нужно покупать самостоятельно. Иногда в квартире есть плита, но часто нужно покупать и ее. Если вы спасаетесь от войны, местные сообщества радостно помогают и могут отдать вам значительную часть мебели;

: все нужно покупать самостоятельно. Иногда в квартире есть плита, но часто нужно покупать и ее. Если вы спасаетесь от войны, местные сообщества радостно помогают и могут отдать вам значительную часть мебели; иметь автомобиль в Канаде – это необходимость: расстояния в основном длинные, и часто авто нужно для простой поездки в магазин, так как он может находиться далеко. Поэтому средства нужны еще и для того, чтобы по приезду приобрести себе авто.

Ресурс Credic Canada приводит примеры, во сколько в среднем обходятся затраты в Канаде.

Жилье. На жилье может приходиться от 35% ваших ежемесячных расходов. В среднем – около 1948 долларов в месяц. Сюда входят ежемесячные счета за ипотеку или аренду, налоги на имущество, страхование и так далее.

"В зависимости от города может быть очень сложно (или даже невозможно) уложиться в этот бюджет. Вы можете сэкономить, разделив жилье с другими, попросить разрешение владельца жилья сдавать его в субаренду", – советуют на сайте.

Еда. Около 15% семейного бюджета большинства людей (или около 835 долларов в месяц) приходится приходиться на категорию продуктов питания и гигиены.

Фото: Без авто в Канаде не обойтись: его покупка будет составлять существенную часть затрат после приезда в страну (unsplash.com)

"Это одна из категорий расходов, которую иногда сложно контролировать. В заведении фаст-фуда редко когда вы заплатите меньше 15 долларов за один раз", - поясняют в статье.

Транспорт. В Канаде на транспорт в среднем тратят около 15% месячного бюджета или 835 долларов. Средства идут на оплату автомобиля, страховку, топливо, техническое обслуживание, парковку, транзитные проездные и расходы на такси.

Если вы живете в мегаполисе с хорошим пешеходным доступом или общественным транспортом, вы можете немного сэкономить, не ездя на авто. Можно купить проездной на общественный транспорт. Но это если вам не нужно преодолевать долгие расстояния.

Коммуналка. Коммунальные услуги составляют примерно 10% ежемесячных расходов на проживание большинства канадцев (около 560 долларов в месяц). Эти расходы могут включать в себя все, от счетов за воду и газ до счетов за мобильную свзь и интернет.

Впрочем, это далеко не все расходы, с которыми вы столкнетесь в Канаде, предупреждают эксперты.

Фото: Питание в заведениях тоже составляет существенную часть затрат в Канаде (unsplash.com)

Запас денег и квалификация. Кому стоит оформлять визу в Канаду

Среди советов, которые дают украинцам для оформления визы в Канаду, подаваться на программу советуют в случаях:

Достаточный запас денег (как минимум 10 тысяч долларов);

Или свободное знание английского языка, которое бы позволило найти квалифицированную работу;

Или если вы – квалифицированный специалист с узкой специализацией;

Или если у вас есть родственники, которые их там приютят.

"Если вы считаете, что не подпадаете под какой-то из пунктов, вместо Канады стоит рассмотреть другие направления. Например, Европу. На самом деле по Канаде все очень просто. Если не получат визу, программа дает возможность не платить консульский сбор и получить визу. Если у вас достаточно средств, есть документы, которые подтверждают вашу компетентность, вам Канада и так сорее всего выдаст обычную визу на десять лет", – отмечает Марина Казакова.

По словам Сергея Валюшко, без знания языка в Канаде – никак не обойтись, и язык необхдим как для работы, так и в быту. Даже чтобы устроиться сварщиком или столяром, нужно знать язык хотя бы на элементарном уровне, иначе вы не зможете коммуницировать с коллегами.

"Один из советов перед переездом в Канаду – систематично работать над изучением английского языка. Ведь вам нужно будет сдавать экзамен (к беженцам во время войны в Украине такого требования нет – ред.). И еще один важный совет – хорошо изучите информацию о том, куда вы приезжаете. Вплоть до того, что вы будете знать, куда вы сразу пойдете после прибытия в аэропорт, куда вы будете подавать резюме в поисках работы и где будете жить", – советует украинец.

Напомним, первый рейс с беженцами из Украины прибыл в Канаду в мае. Украинцев встречали аплодисментами.

Также стало известно, сколько средств Канада предоставляет украинцам в качестве единовременной выплаты.