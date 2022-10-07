Дорогая миграция. Что нужно знать о переезде в Канаду во время войны
К чему нужно быть готовым украинцам, планируя переезд в Канаду
По данным Агентства пограничной службы Канады, с 1 января по 2 октября 2022 года в Канаду по суше прибыли 14 785 украинцев, а самолетом - 83 771. Большинство из них приехали по программе CUAET – ее разработали для украинцев из-за вторжения России.
Канада помогает нашим беженцам, предоставляя им право жить в стране, искать работу и получать образование. В стране можно находиться, пока украинцы не смогут безопасно вернуться домой. С 17 марта по 28 сентября 2022 года в Канаде получили 588 290 заявок на участие в программе, из них 288 957 заявок одобрили.
TRAVEL РБК-Украина пообщалось со специалистом по оформлению заявок на выезд в Канаду и украинцем, живущим в Канаде о том, кому стоит ехать, а кому программа может не подойти.
Не программа для беженцев. Что означает программа CUAET
По программе CUAET украинцы могут подать заявку на бесплатную гостевую визу, которая дает им право быть в Канаде сроком до трех лет, в отличие от стандартного разрешения, которое дают на полгода.
Украинцев освобождают от визовых сборов, проверки на COVID и других мер, которые обычно платные. Однако такая программа не равна помощи беженцам, которую предоставляют в странах Европы. По сути это стандартная виза для украинцев, которую можно получить по упрощенной процедуре.
В одном из новостных выпусков иммиграционной службы подчеркивают, что CUAET — это путь предоставления временного проживания, а не программа для беженства: "CUAET — путь для временного проживания, а не для потока беженцев".
"Это программа для экстренных поездок. Даже название программы переводится как канадско-украинское разрешение для экстренных поездок (Canada-Ukraine authorization for emergency travel). Это не про беженство", — говорит РБК-Украина специалист по туризму Марина Казакова. Она в данный момент помогает украинцам оформлять визы в Канаду.
Фото: "Банф" — первый национальный парк Канады, основанный в 1885 году в Канадских скалистых горах (unsplash.com)
Обратите внимание. Украинцам по этой программе не предусмотрено финансовое обеспечение проживания в стране.
Впрочем, разовая помощь все же есть: украинцам платят единоразово 3 000 канадских долларов на человека. Однако таких денег будет недостаточно даже на первое время пребывания в стране, говорят украинцы, которые живут в Канаде давно или же недавно туда переехали.
Сколько денег нужно, чтобы прожить в Канаде месяц
Канада - очень дружественная к мигрантам страна. Так было и до вторжения РФ в Украину: там традиционно приветствуют новых жителей, однако проще всего попасть в страну людям ценных профессий и с высокой квалификацией: инженерам, врачам, пилотам, и так далее.
Оформляя заявку на любую из виз в Канаду, стоит учитывать высокую стоимость жизни в этой стране. Согласно данным профильного портала Up Grad Abroad, средняя стоимость жизни в Канаде составляет:
- для одного человека в месяц без учета арендной платы – 1245 долларов США;
- для одного студента в месяц без учета арендной платы -– 880 долларов;
- для семьи из двух человек в месяц без учета аренды – почти 2500 долларов;
- на семью из 4 человек в месяц без учета стоимости аренды жилья – почти 5000 долларов;
- для студентов, которые живут в кампусе – около 800 долларов в месяц.
По словам Марины Казаковой, многие украинцы подают заявки на визы в Канаду, думая, что им предоставят и жилье, и базовые расходы, и еду – по аналогии с тем, как принимают украинцев в странах ЕС. Однако при переезде в Канаду по программе CUAET она советует иметь при себе не менее 10 тысяч долларов на базовые расходы.
Фото: Площадь Наталья Филлипса в Торонто, Онтарио (unsplash.com)
"Я рекомендую оформлять визу в Канаду либо тем, у кого есть сумма в размере хотя бы 10 тысяч долларов. Недавно я помогала семье, которая не уложилась и в эту сумму. На аренду жилья и другие траты им понадобилось 14 тысяч. Также надо учитывать, что в Канаде сложно сразу найти как работу, так и жилье. Это во многих случаях даже невозможно. Тем более что при аренде жилья обычно сдают на долгий срок, и сразу с предварительной оплатой", - обращает внимание Казакова.
Автомобиль и квартиры без мебели. На что пойдут первые расходы в Канаде
Многие украинцы подавались на одну из стандартных канадских виз, дающих право на работу, еще до войны в Украине. Сергей Валюшко из Черкасской области живет в Канаде два месяца. Он с супругой планировал переезд в эту страну несколько лет, и война застала семью, когда они были за границей. Получилось, что в Канаду они переехали, но из-за войны это произошло не совсем по тому плану, который они выстраивали.
"Мы переехали не по программе для беженцев, а для работы и постоянного проживания. В провинции Манитоба, где мы живем, вижу просто чрезвычайную поддержку украинцев местными. Они очень искренне помогают, пытаются поддержать наших граждан в это трудное время", – рассказывает Сергей РБК-Украина.
Первые две недели беженцы живут в отеле за счет государства. Ожидается, что за это время они смогут освоиться на месте, можно найти работу. А право работать Канада предоставляет украинцам фактически сразу по прибытии в страну.
Сергей подтверждает: чтобы переехать в Канаду для постоянного проживания или на несколько лет, нужно иметь немалую сумму средств. Требуется, чтобы на банковском счету человека было не менее 15 тысяч долларов.
Фото: Жилье с мебелью в Канаде сдается в основном посуточно или на корокие сроки. Квартиры на долгий срок сдают без мебели (скриншот с сайта airbnb.com)
"Такое требование действует в Канаде не по каким-то прихотям. Это делается ради вас, чтобы вы гарантированно могли прожить здесь определенное время", – обращает он внимание.
Сергей говорит, что требование иметь такую сумму для приезда в Канаду объясняется следующими факторами:
- арендовать жилье можно преимущественно на долгий срок, и деньги на счете показывают владельцам жилья, что вы – надежный арендатор. Это уменьшает возможность того, что квартиру вам не сдадут;
- квартиры в Канаде и США сдают всегда без мебели: все нужно покупать самостоятельно. Иногда в квартире есть плита, но часто нужно покупать и ее. Если вы спасаетесь от войны, местные сообщества радостно помогают и могут отдать вам значительную часть мебели;
- иметь автомобиль в Канаде – это необходимость: расстояния в основном длинные, и часто авто нужно для простой поездки в магазин, так как он может находиться далеко. Поэтому средства нужны еще и для того, чтобы по приезду приобрести себе авто.
Ресурс Credic Canada приводит примеры, во сколько в среднем обходятся затраты в Канаде.
- Жилье. На жилье может приходиться от 35% ваших ежемесячных расходов. В среднем – около 1948 долларов в месяц. Сюда входят ежемесячные счета за ипотеку или аренду, налоги на имущество, страхование и так далее.
"В зависимости от города может быть очень сложно (или даже невозможно) уложиться в этот бюджет. Вы можете сэкономить, разделив жилье с другими, попросить разрешение владельца жилья сдавать его в субаренду", – советуют на сайте.
- Еда. Около 15% семейного бюджета большинства людей (или около 835 долларов в месяц) приходится приходиться на категорию продуктов питания и гигиены.
Фото: Без авто в Канаде не обойтись: его покупка будет составлять существенную часть затрат после приезда в страну (unsplash.com)
"Это одна из категорий расходов, которую иногда сложно контролировать. В заведении фаст-фуда редко когда вы заплатите меньше 15 долларов за один раз", - поясняют в статье.
- Транспорт. В Канаде на транспорт в среднем тратят около 15% месячного бюджета или 835 долларов. Средства идут на оплату автомобиля, страховку, топливо, техническое обслуживание, парковку, транзитные проездные и расходы на такси.
Если вы живете в мегаполисе с хорошим пешеходным доступом или общественным транспортом, вы можете немного сэкономить, не ездя на авто. Можно купить проездной на общественный транспорт. Но это если вам не нужно преодолевать долгие расстояния.
- Коммуналка. Коммунальные услуги составляют примерно 10% ежемесячных расходов на проживание большинства канадцев (около 560 долларов в месяц). Эти расходы могут включать в себя все, от счетов за воду и газ до счетов за мобильную свзь и интернет.
Впрочем, это далеко не все расходы, с которыми вы столкнетесь в Канаде, предупреждают эксперты.
Фото: Питание в заведениях тоже составляет существенную часть затрат в Канаде (unsplash.com)
Запас денег и квалификация. Кому стоит оформлять визу в Канаду
Среди советов, которые дают украинцам для оформления визы в Канаду, подаваться на программу советуют в случаях:
- Достаточный запас денег (как минимум 10 тысяч долларов);
- Или свободное знание английского языка, которое бы позволило найти квалифицированную работу;
- Или если вы – квалифицированный специалист с узкой специализацией;
- Или если у вас есть родственники, которые их там приютят.
"Если вы считаете, что не подпадаете под какой-то из пунктов, вместо Канады стоит рассмотреть другие направления. Например, Европу. На самом деле по Канаде все очень просто. Если не получат визу, программа дает возможность не платить консульский сбор и получить визу. Если у вас достаточно средств, есть документы, которые подтверждают вашу компетентность, вам Канада и так сорее всего выдаст обычную визу на десять лет", – отмечает Марина Казакова.
По словам Сергея Валюшко, без знания языка в Канаде – никак не обойтись, и язык необхдим как для работы, так и в быту. Даже чтобы устроиться сварщиком или столяром, нужно знать язык хотя бы на элементарном уровне, иначе вы не зможете коммуницировать с коллегами.
"Один из советов перед переездом в Канаду – систематично работать над изучением английского языка. Ведь вам нужно будет сдавать экзамен (к беженцам во время войны в Украине такого требования нет – ред.). И еще один важный совет – хорошо изучите информацию о том, куда вы приезжаете. Вплоть до того, что вы будете знать, куда вы сразу пойдете после прибытия в аэропорт, куда вы будете подавать резюме в поисках работы и где будете жить", – советует украинец.
Напомним, первый рейс с беженцами из Украины прибыл в Канаду в мае. Украинцев встречали аплодисментами.
Также стало известно, сколько средств Канада предоставляет украинцам в качестве единовременной выплаты.