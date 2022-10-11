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Розбирають за хвилини. Починається реєстрація на безплатні авіаквитки в Канаду

Фото: Українці в Канаді (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

11 жовтня відривається реєстрація на отримання безплатних авіаквитків до Канади для тих українців, які вирішили переїхати туди через війну. Вильоти відбуватимуться з різних міст Європи.

TRAVEL РБК-Україна повідомляє, як можна отримати безплатні квитки від туристичного фонду Ukraine2Canada для вильоту цієї осені.

Туристичний фонд "Україна – Канада" (U2C) пропонує 300 квитків безплатних на літак, повідомляється на сторінці Miles4Migrants у Facebook.

Реєстрація відкривається 11 жовтня о 17:00 за українським часом.

"Через шалений інтерес квитки зазвичай розбирають всього за кілька хвилин. Будь ласка, підготуйте всю документацію, інструкції будуть надіслані тим, хто подав форму", - зазначають в організації.

Фото: Зустріч українців в аеропорту Канади (gettyimages.com)

Квитки передбачені для переїзду в Канаду тих українців, які вже отримали візу CUAET. Право на безплатного переліт матимуть ті, хто виконає певні вимоги:

  • кінцевим пунктом призначення має бути Канада;
  • мати можливість подорожувати протягом наступних 60 днів;
  • принаймні один член сім’ї повинен мати канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки (CUAET);
  • мати дійсні паспорт, візу або електронний дозвіл на подорож (eTA);
  • одноразовий проїзний документ, якщо немає паспорта/візи;

Квитки надаватимуться у порядку черги. Вильоти проходять із різних міст Європи. Виліт відбудеться не раніше, ніж через 30 днів з дня реєстрації.

Нагадаємо, ми писали, що треба знати про переїзд до Канади під час війни.

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