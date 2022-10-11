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Разбирают за минуты. Начинается регистрация на бесплатные авиабилеты в Канаду

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Вторник 11 октября 2022 14:50
Разбирают за минуты. Начинается регистрация на бесплатные авиабилеты в Канаду Фото: Украинцы в Канаде (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

11 октября отрывается регистрация на получение бесплатных авиабилетов в Канаду для украинцев, которые решили переехать туда из-за войны. Вылеты будут осуществляться из разных городов Европы.

TRAVEL РБК-Украина сообщает, как можно получить бесплатные билеты от туристического фонда Ukraine2Canada для вылета этой осенью.

Туристический фонд "Украина - Канада" (U2C) предлагает 300 билетов на самолет, сообщается на странице Miles4Migrants в Facebook.

Регистрация открывается 11 октября в 17:00 по украинскому времени.

"Из-за огромного интереса билеты обычно разбирают всего за несколько минут. Пожалуйста, подготовьте всю документацию, инструкции будут направлены тем, кто подал форму", - отмечают в организации.

Разбирают за минуты. Начинается регистрация на бесплатные авиабилеты в Канаду

Фото: Встреча украинцев в аэропорту Канады (gettyimages.com)

Билеты предусмотрены для переезда в Канаду украинцев, которые уже получили визу CUAET. Право на бесплатный перелет будут иметь те, кто выполнит определенные требования:

  • конечным пунктом назначения должна быть Канада;
  • иметь возможность путешествовать в течение следующих 60 дней;
  • по крайней мере, один член семьи должен иметь канадско-украинское разрешение на экстренные поездки (CUAET);
  • иметь действительные паспорт, визу или электронное разрешение на путешествие (eTA);
  • одноразовый проездной документ, если нет паспорта/визы;

Билеты будут предоставляться в порядке очереди. Вылеты проходят из разных городов Европы. Вылет состоится не ранее чем через 30 дней со дня регистрации.

Напомним, мы писали, что нужно знать о переезде в Канаду во время войны.

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