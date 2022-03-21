"Русский мир" в Європі. Великі готелі на курортах sз власниками з країни-окупанта

Готельні комплекси, курорти і шато, якими володіють росіяни

Війна Росії проти України змушує світові компанії одна за однією відмовлятися від присутності на російському ринку, а в багатьох країнах бойкотують бізнес, що належить росіянам.

Туристичний бізнес, готелі та нерухомість – сфери, істотну частку в яких на світовому ринку займають росіяни. Багато з них належать олігархам, близьким до оточення президента Росії, що розв'язав війну проти нашої країни.

TRAVEL РБК-Україна розповідає про декілька примітних готелів за кордоном, які належать громадянам країни-окупанта.

Росіяни активно купують дорогу нерухомість в Європі

За останнє десятиліття росіяни стали активніше купувати нерухомість в країнах Європи. У державах, що мають вихід до моря, вони будували або купували вілли і готелі, пишуть профільні західні туристичні ЗМІ.

"Наприклад, вілли і розкішні будинки в Іспанії стали чимось на зразок притулку для російського вищого суспільства, які заробили свої статки на об'єднанні провідних бізнес-імперій і підтримці ними путінського режиму. Громадяни російського походження з 2012 по 2021 рік придбали в країні понад 2000 будинків вартістю понад півмільйона євро кожен", — йдеться в публікації.

У виданні додають, що аналогічна ситуація спостерігається в Греції. Там "багаті росіяни скуповували розкішні вілли задешево у якості інвестицій або других будинків після рецесії в країні". Також - у Франції, де розкішні гірськолижні курорти користуються попитом у олігархів.

"Більше 20% комерційних приміщень (кафетерії, готелі та ресторани), які росіяни купують за кордоном, знаходяться в Іспанії. Зацікавленість громадян Росії у веденні бізнесу в Іспанії за цей рік зросла у чотири рази (з 9,4% в 2018 році до 21,9% у 2019-му)", — повідомляли іспанські видання.

Forte Village Resort. Чеченці володіють найбільшим курортом на Сардинії

Російські олігархи і заможні представники країни-окупанта протягом багатьох років купують в Італії традиційно багато об'єктів нерухомості. Продаж елітних вілл росіянам становить істотну частину доходів італійців. Одна з місцевих ріелторських компаній у якості реклами своїх послуг демонструє об'єкти нерухомості, які допомогла продати клієнтам з Росії:

Володіння нерухомістю в одному з кращих місць Сардинії є символом статусу для елітного російського суспільства, писали TheWorld.org. Острів вже багато років є головним конкурентом Лондона і Лазурного берега в боротьбі за гроші російських мільярдерів.

"Два крихітні острови в неаполітанській затоці, Іскья і Капрі, борються за великі гроші. Російські гроші. Адріатична рів'єра на півночі, елітний Смарагдовий берег на Сардинії і амальфітанські села Позітано і Сорренто перетворилися на поселення російських олігархів. Тут вони проводять час у фешенебельних готелях, знімають літні вілли за 100 000 євро на місяць і готові віддати близько 20 мільйонів євро на покупку апартаментів на пляжі", — зазначають у виданні.

Фото: Forte Village Resort на острові Сардинія купили чеченці Муса і Мавліт Бажаєви

Слідом за російськими олігархами Романом Абрамовичем, Рустамом Таріко і Алішером Усмановим, місце для відпочинку на острові придбали Муса і Мавліт Бажаєви, які є чеченцями за походженням і близькими до оточення Путіна людьми. У розпорядження братів, які володіють багатопрофільним холдингом "Альянс", перейшов один з провідних світових курортних центрів Forte Village Resort.

Повідомляється, що Бажаєви, витримавши конкуренцію з "Газпромом", придбали за 180 млн євро всю компанію Mita Resort Srl з правом управління Forte Village аж до 2037 року.

Муса Бажаєв під час передвиборної кампанії президента РФ у 2004 році був довіреною особою Володимира Путіна. У 2004-му він ініціював створення Асоціації чеченських громадських і культурних об'єднань. Також займав пост президента Міжрегіональної громадської організації "Асоціація чеченських громадських і культурних об'єднань".

Фото: Ціни за добове розміщення у комплексі Forte Village в квітні 2022 року

Комплекс розташований на південному узбережжі Сардинії. На території у 25 гектарів знаходиться 8 готелів на 770 номерів і 33 окремих номери категорії Suite.

"Forte Village Resort розкинувся між піщаними пляжами і гірською грядою, яка тягнеться на кілька кілометрів. Завдяки цьому створюється особливий мікроклімат - тут не буває сильної спеки, а гори захищають від північних вітрів. На території комплексу працює 21 ресторан", - описують комплекс на сайті.

Місто-курорт Форте-дей-Мармі. Філія "русского мира" в Італії

Муніципалітет в італійському регіоні Тоскана приблизно за 300 кілометрів від Риму вважається "найбільш російським" курортом країни. Це невелике селище на березі теплого Лігурійського моря. Раніше населений пункт серед туристів був мало відомий, поки наприкінці кінці 90-х його не запримітили росіяни.

У туристичних путівниках пишуть: ніхто точно не знає, хто з росіян виявив і захотів розвивати селище як курорт. Одні кажуть, що це був власник АФК "Система" Володимир Євтушенков. Інші вважають, що росіянка, яка була дружиною одного з італійських комуністів.

У підсумку до 2010 року, за підрахунками мера Форте-дей-Мармі, близько 50% всіх угод з житлом тут здійснювали росіяни. Близько третини всієї житлової нерухомості міста також належало росіянам. Зараз, за повідомленнями в регіональних італійських ЗМІ, росіяни володіють більшістю вілл, які тут здаються в оренду.

Фото: Нерухомість у Форте-дей-Мармі в Італії в більшості належить росіянам, які здають вілли за дуже високими цінами

Російський олігарх Абрамович плавав у Форте-дей-Мармі на яхті, у іншого російського підприємця і власника банку Олега Тинькова є будинок. У різні роки тут були помічені колишній губернатор Московської області Борис Громов, колишній міністр фінансів Олексій Кудрін, колишній віце-прем'єр Олександр Хлопонін, мільярдер Олег Дерипаска і багато інших відомих росіян", — писали на місцевих сайтах.

Форте мало чим відрізняється від сусідніх місць: такі самі широкі білосніжні пляжі, спокійне і тепле море. Тут немає відомих мереж готелів, проте приватні вілли активно здають в оренду. Надвисокі ціни - головне, що відрізняє селище від інших італійських містечок. Також практично всі тут говорять російською. На вулицях - дорогі автомобілі з російськими номерами, а в ресторанах – меню російською мовою.

"Найдешевша "хатина" коштує 30 000 євро в сезон. Багато здають по 150 000 і 300 000 євро за три місяці. Басейн на ділянці відразу робить віллу дорожчою удвічі", - описують блогери ціни на місцеві вілли.

Ще один "російський" напрямок в Італії-Альберобелло в регіоні Апулія. Тут інвестори з Москви і Санкт-Петербурга витрачають мільйони євро на покупку старих ферм і доісторичних білих конусоподібних кам'яних сільських будинків під назвою "труллі", попри на те, що вони внесені до Списку об'єктів спадщини ЮНЕСКО.

Aman Resorts. Мережа преміальних готелів по всьому світу від Таїланду до Греції

У 2014 році засновник московської групи Capital і гендиректор OKO Group Володимир Доронін купив бренд розкішних готелів, розташованих в різних країнах світу, повідомляли профільні ЗМІ.

"З'ясувалося, що російський мільярдер Владислав Доронін, відомий як колишній бойфренд супермоделі Наомі Кемпбелл, стоїть за придбанням Aman Resorts. За даними The Wall Street Journal, угода оцінюється у 358 мільйонів доларів", — йдеться в публікації.

Aman Resorts - частина багатонаціональної готельної компанії Aman Group Sarl зі штаб-квартирою у Швейцарії. Заснована індонезійським готельєром Адріаном Зекою в 1988 році, компанія управляє 34 об'єктами у 20 країнах.

У серпні 2015 року Доронін остаточно став одноосібним власником Aman, коли Pontwell Holding Company повністю перейшла у володіння готельним бізнесом Silverlink Resorts. Станом на сьогодні, Владислав Доронін – головний виконавчий директор, голова та власник Aman Resorts.

Фото: Ціни за добове розміщення в готелі Amanzoe в Греції на квітень 2022 року

На сайті компанії повідомляється, що готелі мережі відносяться до сфери преміальних, надаючи "винятковий" сервіс. Гостей селять в приватних віллах, а штат в середньому становить шість співробітників на одного клієнта.

Компанія управляє такими курортами (в порядку відкриття):

Amanpuri, острів Пхукет, Таїланд;

Amandari на Балі, Індонезія;

Amankila біля Мангіса на острові Балі;

Aman Villas на Балі;

Aman Le Mélézin в Куршевелі, Франція;

Amanpulo на острові Памалікан на Філіпінах;

Amanwana на острові Мойо, на заході індонезійського архіпелагу Нуса-Тенгара;

Amanjiwo в Центральній Яві, Індонезія;

Amangani в Іст-Грос-Вентр-Б'ютт неподалік від Джексон-Хоул в США;

Amanjena на 40 номерів в Марокко;

Aman-i-Khás в Раджастані, Індія;

Amankora в Бутані;

Amanbagh в Раджастані, Індія;

Amangalla в Галле, на Шрі-Ланці;

Amanwella неподалік села Тангалле на південному узбережжі Шрі-Ланки;

Amanyara, Острови Теркс і Кайкос в Карибському морі;

Aman at Summer Palace в Пекіні, Китай;

Villa Miločer, перший етап Аман Светі Стефан в Чорногорії;

Amangiri біля озер Пауелл, штат Юта, США;

Amantaka в Лаосі;

Amanfayun в Ханчжоу, Китай;

Amanrüya в Бодрумі, Туреччина;

Amanzoe на Пеллопонесі, Греція;

Aman Venice у Венеції, Італія;

Amanoi в бухті Віньхі, В'єтнам;

Aman в Токіо, Японія;

Amandayan у Ліцзяні, Китай;

Amanera в Домінікані;

Amanemu в Сімі, Японія;

Amanyangyun на околиці Шанхаю, Китай;

Aman Kyoto в Кіото, Японія;

Hotel Rosa Alpina в Доломітових Альпах, Італія.

Фото: Aman Le Mélézin в Куршевелі, Франція

Велика мережа російських готелів на півдні Туреччини і готель в центрі Стамбула

Туреччина - одна з улюблених країн для відпочинку російських туристів. Також - для бізнесменів, які відкривають тут готелі.

У 2021 році великий туроператор "TUI Росія" відкрив власну керуючу компанію Fun&Sun Hotels під керівництвом Волкана Шимшека в Туреччині. Мережа буде керувати трьома готелями в Анталії, писати турецькі ЗМІ.

Туроператор TUI належить російському олігарху Олексію Мордашову, активи якого підпадають під санкції в Європі. До слова, нещодавно Федеральне міністерство економіки та захисту клімату Німеччини почало розслідування його спроби вивести свою частку з туристичної компанії.

За даними агентства dpa, Мордашов дав можливість своїй дружині Марині стати "контролюючим акціонером" офшорної компанії Ondero ltd: вона придбала 29,9% відсотків акцій TUI в іншої контрольованій ним компанії. Таким чином родині олігарха вдалося вивести з-під санкцій частку в TUI, яка оцінюється у кілька сотень мільйонів доларів.

Сьогодні мережі Fun & Sun Hotels належать такі готелі в Туреччині:

Fun&Sun Life Side;

Fun&Sun Life Belek;

Smart Club Prestige в Аланії.

Генеральний директор TUI Росія Тарас Демура публічно зазначав, що створення власної керуючої компанії в Туреччині "дає туроператору можливість мати 100-відсотковий контроль над готельним продуктом і підвищить задоволеність клієнтів".

"На даний час ми керуємо трьома турецькими готелями, і в майбутньому розширимо цей досвід на інші регіони, включаючи Росію", - зазначив сам Демура.

"Сьогодні FUN&SUN - одна з провідних компаній на туристичному ринку країни, а її керівника без перебільшення можна назвати справжнім лідером галузі", - повідомляти вже російські ЗМІ.

Фото: Fun & Sun Family Club Belek

Фото: Google зазначає, що готелі мережі користуються попитом серед клієнтів з України

У Туреччині є й інші готелі, що належать росіянам. Як повідомляє турецьке видання Daily Sabah, російський бізнесмен Вагіт Алекперов в 2015 році придбав готель "Edition Hotel" в престижному районі Стамбула.

Алекперов - президент і співвласник нафтової компанії "Лукойл". Володіючи статком у 14,5 млрд доларів, в 2017 році зайняв 6-е місце в списку 200 найбагатших бізнесменів Росії за версією журналу Forbes.

За повідомленням того ж видання, це не перший готель в Туреччині, який купив російський бізнесмен. Раніше він придбав у президента компанії "Palmali" готель "Palmarina Bodrum", розташований в бухті Яликавак Бодрумського півострова. За непідтвердженою інформацією, разом з готелем він нібито також купив і саму Палмарину.

Фото: Rios Edition Hotel в Стамбулі

Замок в селі й готель з приватними пляжами на Лазурному узбережжі Франції

Чимала частина готелів, якими володіють росіяни, знаходяться у Франції.

Наприклад, готель рівня 4 зірки Le Club De Cavaliere у престижному курортному регіоні на півдні країни належавши Геннадію Тимченку - російсько-фінському олігарху, члену так званого "клану Путіна". Тимченко є власником приватної інвестиційної групи Volga Group, яка спеціалізується на інвестиціях у енергетиці, має транспортні та інфраструктурні активи.

Фото: Готель Le Club de Cavaliere на Лазурному узбережжі Франції

Готель рівня 4 зірки Le Club De Cavaliere на Лазурному узбережжі Франції в курортному містечку Ле Лаванду з видом на три золоті острови і приватним пляжем. Будівю готелю, за описами туристичних агентів, споруджено у традиціях тосканської архітектури у оточенні розлогих сосен і пахучих заростей бугенвіллії.

"Вартість номерів - від 302,5 до 702,5 євро за добу без урахування податків. З якого року Тимченко і дружина володіють готелем, невідомо", - писали ЗМІ.

Росіяни купують у Франції і невеликі, але історично цінні шато, розташовані в замках. Наприклад, на сайті Château Le Sallay в Бургундії за 230 кілометрів від Парижа говориться, що нинішні власники замку – письменник Сергій Кузнєцов і психолог Катерина Кадієва.

Фото: Château Le Sallay в Бургундії належить російському письменнику

"Вони вже багато років організовують різні освітні програми російською та англійською. Найвідоміша з них - розумний табір Марабу для російськомовних дітей з усього світу. У 2017 році вони купили шато Ле Салле, щоб у їх програм з'явився свій будинок – але, зрозуміло, не тільки для цього: за цей час у замку пройшло більше двадцяти весіль, десятки семінарів і різних заходів. І, звичайно, готель завжди радий бачити індивідуальних гостей", - йдеться в описі.

Замок-шато розташований у сільській місцевості: сюди запрошують приїхати відпочити від міської суєти або попрацювати.

Фото: Ціни у Château Le Sallay

Замок-шато та "європейська розкіш" у Швейцарії

Швейцарія - ще одна країна, де знаходяться чимало готелів, якими володіють громадяни Росії. Країна щорічно приваблювала безліч заможних росіян на відпочинок.

Château Gütsch в Люцерні належить російському бізнесмену Кирилу Андросову. Це розкішний замок 19 століття з видом на місто Люцерн і Люцернське озеро, а також на гору Рігі.

Фото: Château Gütsch в Люцерні належить росіянину Кирилу Андросову

Швейцарському виданню Luzerner Zeitung через свого голову правління і адвоката Бенно Хафнера російський бізнесмен повідомив, що санкції у зв'язку з вторгненням Росії в Україну його не торкнулися:

"Андросова вважають не олігархом, а міжнародним інвестором. Крім звичайних формальностей, для нього немає ніяких обмежень на в'їзд", - зазначив адвокат. Він запевняє, що"нинішня ситуація на роботі замкового готелю не позначиться".

За словами Хафнера, Андросов виступає проти політики Путіна:

"Кирило Андросов формально дистанціюється від усіх військових подій в Україні".

Фото: Ціни за розміщення у Château Gütsch

Інвестор ще одного швейцарського готелю Grand Hotel des Bains Kempinski в Сент-Мориці, гірськолижному курорті Швейцарії, - російський топ-менеджер Олександр Матицин, який був першим віце-президентом "Лукойлу".

"П'ятизірковий готель, розташований в культовому будинку 1864 року, поєднує у собі європейську розкіш, відмінний сервіс і заходи світового рівня в Швейцарських Альпах. У захоплюючій дух гірській місцевості ви можете зарядитися енергією і розслабитися, перебуваючи поруч з природою", - йдеться у описі на сайті готелю.

Фото: Grand Hotel des Bains Kempinski, ціни за розміщення на червень 2022 року

"П'ятизірковий готель, розташований в культовому будинку 1864 року, поєднує в собі європейську розкіш, відмінний сервіс і заходи світового рівня в Швейцарських Альпах. У захоплюючій дух гірській місцевості ви можете зарядитися енергією і розслабитися, перебуваючи поруч з природою", - йдеться в описі на сайті готелю.

Запит швейцарських ЗМІ з приводу можливого впливу санкцій на п'ятизірковий готель залишився без відповіді.

Нагадаємо, раніше ми писали про російський бізнес в Україні і про те, які відомі готелі в нашій країні пов'язані з країною-окупантом.