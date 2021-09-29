Колосальний попит: українці восени активно бронюють тури до Європи. Куди їдуть найчастіше

Скільки коштують Автобусні тури в Румунію, Німеччину та Угорщину

Попри побоювання з приводу повторного закриття кордонів Європи, українці активно бронюють автобусні тури в держави, які сьогодні відкриті для наших туристів. Про це РБК-Україна говорять представники українських туристичних компаній.

Країни ЄС поетапно почали відкриватися для українців цього літа. Кожна встановлювала свої правила, але найчастіше вимагають або результат негативного ПЛР-тесту, або свідоцтво про повну вакцинацію від COVID.

Цього року все більше країн приймають туристів, і ситуація набагато краща в порівнянні з 2020-м. Також помітно збільшився потік автобусних турів в країни Балканського півострова, говорить в коментарі РБК-Україна туристичний гід компанії Adriatic Travel Володимир Гайдук.

"Низка країн протягом туристичного сезону спростили умови для в'їзду туристів. Зокрема, такі країни, як Північна Македонія, Албанія, Чорногорія. Там не вимагали жодних ПЛР-тестів та документів про проведену вакцинацію. Також для відвідування Туреччини, Болгарії, Хорватії було достатньо лише ПЛР-тесту. На мою думку, цього року серед пропозицій по автобусних турах "вистрілили" два напрямки: польоти на повітряних кулях в Каппадокії та морський відпочинок в Будві, Чорногорія", - розповідає експерт.

Найпопулярніші - тури в країни, де не потрібен транзит

Автобусні тури в Європу дійсно активно відновлюються, говорить РБК-Україна Андрій Демура, директор компанії Аполло-Тур.

Фото: Угорщина - серед лідерів по автобусних турах з України (unsplash.com/keszthelyi-timi)

"Звичайно, до колишніх обсягів вони поки не повернулися, але тенденція спостерігається позитивна. Однак поки для того, щоб потрапити в одну країну, треба проїхати транзитом через іншу або через кілька країн. І, як ми вже всі знаємо, держави можуть поміняти правила в'їзду в будь-який момент. Тому найпопулярніші та надійні сьогодні - це тури в сусідні країни, для відвідування яких не потрібен транзит. Наприклад, Угорщина, Румунія. По них спостерігається стабільний попит, тури продаються добре", - розповідає експерт.

За його словами, також в сегменті автобусних турів популярна Болгарія. Туди їдуть не тільки влітку: в міжсезоння – на екскурсії, взимку – на гірськолижні та термальні курорти.

Замки Німеччини та прогулянки на кораблі по Дунаю

За словами представника Adriatic Travel, в осінньому попиті спостерігається істотне зростання інтересу до автобусних турів до західної Європи.

Це відбувається, оскільки ряд країн Шенгенської зони все ж скасовують обмеження і знову відкриваються для українських туристів. До того ж, все більше людей вакциновані, багато хто скучив за поїздками в ЄС і готові робити ПЛР-тести, зазначає Володимир Гайдук.

Фото: Вакцинованим туристам пропонують тури до Франції (unsplash.com/thibaultpenin)

"Зараз ми активно запускаємо також тури в Іспанію і Францію. Проводимо тури в Угорщину, Швейцарію, Німеччину. В Угорщині традиційно відвідуємо Будапешт, плаваємо на кораблику по Дунаю і відвідуємо різноманітні винні дегустації. У Німеччині вже не раз наші групи відвідували Мюнхен, Нюрберг і замок Нойшванштайн. У Швейцарії, крім її розкішних озер, гір і водоспадів їдемо до Цюріха та Люцерна. Надалі плануємо запускати тури до Франції (Париж), в Іспанію (Барселону)", - розповідає він про запуск нових турів.

Тури до Європи: ціни та приклади поїздок

Автобусні тури приваблюють досить низькими цінами та можливістю відвідати відразу кілька країн. Наводимо приклади подорожей від різних компаній на жовтень.

"Загадкова Румунія". Сучава + Брашов. Відвідування королівського палацу Пелеш і деякі екскурсії включені у вартість. Тривалість - 3 дні. Ціна - від 130 євро з виїздом з Чернівців (компанія "Ukrainian Tour").

"Незабутня Швейцарія". Цюріх, Берн, Нюрнберг, Мюнхен. У вартість включені основні екскурсії по цих містах. Тривалість-6 днів. Ціна - від 216 євро за людину з виїздом зі Львова (компанія "Акорд Тур").

"Зустрінемося в Парижі". Австрія, Німеччина, Угорщина, Франція. Тур для повністю вакцинованих мандрівників. Тривалість - 6 днів, без нічних переїздів з виїздом зі Львова. Ціна - 235 євро з людини (компанія "Adriatic Travel").

Автобусні тури до Польщі з'являться не скоро - експерт

Нещодавно для українців відкрилася Польща. Але про швидке відновлення масового туризму в Польщу, зокрема, про запуск автобусних турів, говорити поки рано. Таку думку висловлює в коментарі РБК-Україна заступник гендиректора туроператора TEZ TOUR Олександр Новіковський.

"Зараз ми спостерігаємо тільки першу стадію відкриття кордонів з Польщею, і умови в'їзду поки досить непрості. Можливо, пізніше вимоги спростять", - пояснює експерт.

Сьогодні без карантину в країну зможуть приїжджати тільки ті, хто пройшов повний курс вакцинації препаратами, зареєстрованими в ЄС (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson, перехворіли на коронавірусну інфекцію.

Фото: Польща відкрита для українців, але масових турів туди поки не проводять (unsplash.com/jacek dylag)

Невакциновані мандрівники теж зможуть в'їхати в Польщу, але повинні будуть піти на самоізоляцію на 10 днів.

"Вважаю, що відновлення туризму до Польщі не варто чекати аж до весни 2022 року. Поки на простіших умовах відкриті інші цікаві курорти, ця країна не увійде в лідери за відвідуваннями українцями. Так, однозначно, відкриття країни нарешті дозволить здійснювати приватні поїздки. Наприклад, до родичів, друзів. Але про великий потік туристів я б не говорив", - резюмує Новиковський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що потрібно знати про подорожі за 100 євро – бюджетні поїздки до Європи.

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