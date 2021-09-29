Стара Європа та довгоочікувана екзотика. Названо найпопулярніші країни для відпочинку українців взимку

Як туроператори реагували на виклики пандемії COVID

Пандемія кардинально змінила подорожі в усьому світі. Однак галузь демонструє тенденції до відновлення, а взимку українці зможуть поїхати у достатньо велику кількість країн. Популярними будуть Єгипет, зимові курорти Туреччини, Домінікана та інші напрямки, які не встановлюють вкрай жорстких вимог до в'їзду.

Про це заявили представники великих українських туроператорів в ході нетворкінгу з нагоди Всесвітнього Дня туризму, організованого РБК-Україна.

Результатів 2019 року досягнути поки складно - експерти

У контексті кризи, викликаної пандемією, туроператори зіткнулися з безліччю складнощів. І сьогодні показники з виїзного туризму поки не досягли "докарантинного" 2019 року, констатують в туркомпаніях.

"Ми бачимо, наскільки переможним був 2019 рік, і наскільки він в контексті результатів з виїзного туризму поки недосяжний. Але ми сподіваємося, що це скоро мине, і ми скоро повернемося до колишніх обсягів", - розповіла під час нетворкінгу співзасновниця Travel Professional Group Олена Бойко.

Фото: Дані з виїзного туризму в порівнянні з 2019 роком (скріншот з відео РБК-Україна)

Криза з одного боку приносить всім нам складності, але з іншого – і можливості, впевнена вона.

"Ми все ж підкорюємо нові рубежі, відкриваємо нові напрямки. Зимовий сезон все ж буде прогнозованим. Звісно, це Єгипет, зимова Туреччина, також - такі стабільні для нашого ринку напрямки як Домінікана і Мальдіви, які не закривалися в період пандемії. Це "стара" Європа з західними курортами, це зимова Фінляндія. Так, це певні обмеження, це протоколи безпеки, жорсткі вимоги. Однак їх можна виконати", - прогнозує Олена Бойко.

З нових екзотичних напрямків компанія також запланувала Кенію. У TPG розраховують, що цей напрямок стане для українського туристичного сегмента масовим.

Єгипет залишається напрямком "номер один"

Заступник генерального директора компанії TEZ TOUR Олександр Новіковський нагадав, що першою для українських туристів у 2020 році відкрилася Туреччина.

"У той момент українці були першими, хто там опинився після відкриття кордонів. Там не було ні росіян, ні європейців. Українські туристи цьому були дуже раді. Правда, потім ситуація дещо змінилася", - зазначив він.

Фото: Єгипет утримує першість у вподобаннях українських туристів (unsplash.com/spencer-davis)

Другим для нашого ринку в розпал пандемії в минулому 2020 році відкрився Єгипет.

"Як і раніше, на цей час за уподобаннями українців саме ця країна займає перше місце. Зазначу, що це наймасовіший і найперспективніший ринок. Так, Туреччина - вкрай популярна, дуже цікава. Але Єгипет відкритий цілий рік, і це свого роду альтернатива Туреччині", - розповів про вподобання наших туристів експерт.

Попит буде залежати й від правил в'їзду

"Ми займаємося не тільки екзотичними напрямками. Але минулого року саме вони були одними з найпопулярніших. Європейські гірськолижні курорти були закриті, і це одна з причин, чому багато туристів вирушили в екзотику. Перш за все – на Мальдіви, в Домінікану, Танзанію", - розповівши Гульнара Мамедова, директор компанії Tour Planet.

На її думку, в зимовому сезоні попит на певні напрямки також буде залежати від того, які правила буде встановлювати та чи інша країна. Адже якщо держава оголошує про введення складних правил в'їзду, то це відразу може серйозно впливати на коливання в побажаннях і запитах туристів.

Фото: Представники туроператорів розповіли, як пандемія змінила туризм (РБК-Україна)

Директор туроператора Coral Travel Тетяна Прокопенко зазначила, що на самому початку карантинних обмежень доводилося оперативно реагувати на виклики, які тоді виникали. Зокрема, доводилося екстрено планувати евакуацію туристів, у тому числі клієнтів з інших країн.

"Буквально за два дні ми повною мірою відновили комунікацію з усіма сторонами - туристами й партнерами. Великий обсяг роботи також стосувався перенесення бронювань, які вже були зроблені. Ми запропонували "заморозку" коштів відповідно до курсу валют на день оплати. Коли ми вже запропонували нові тури та стало ясно, куди саме можна летіти, туристи були захищені від валютних коливань і не втратили жодної гривні", - розповіла вона.

Раніше в ході нетворкінгу, організованого РБК-Україна, радниця глави українського Міністерства закордонних справ назвала головні перешкоди для іноземних туристів в Україні.

Також у Держтуризмі розповіли, як розвиватимуть галузь спільно з Міністерством інфраструктури.