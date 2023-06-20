Лето без россиян. Как Европа нашла замену туристам из страны-оккупанта

Российских туристов в Европе этим летом гораздо меньше. Только в 2023 году во Францию прибыли на 96% меньше россиян, чем в 2019-м, писало РБК-Украина накануне. В первом полугодии этого года в Париже зарегистрировали на 95,8% меньше туристов из России, прибывших самолетом. Похожая ситуация – в большинстве стран ЕС.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel рассказывает, как отсутствие россиян изменило туризм в Европе.

"Ограничения, которых не было со времен Холодной войны"

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2022 году российских посетителей в Европе было на 84% меньше чем обычно. Нынешний летний туристический сезон набирает обороты, и эта цифра, скорее всего, не слишком изменится.

"Хотя самые богатые россияне продолжают посещать регион, туристы среднего класса почти полностью исчезли (с Европейских курортов – ред.) из-за логистических трудностей и расходов. Причиной, конечно, является вторжение России в Украину, побудившее Запад в поддержку своего союзника (Украины) ввести такие ограничения, которых не видели со времен Холодной войны", – пишет издание.

Как отсутствие российских туристов повлияет на Европу, там рассмотрели на примере нескольких стран, куда раньше часто ездили россияне.

"Вам здесь не рады". Латвия ждет туристов из Персидского залива

Латвия долгое время была магнитом для русских путешественников благодаря близкому расположению и ностальгии россиян по свободному миру еще со времен СССР.

Фото: Латвия поддерживает Украину и не пускает в страну российских туристов (unsplash.com)

В знак солидарности с Украиной в сентябре 2022 года в стране запретили въезд российским туристам, а министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич написал в Twitter:

"Вам здесь не рады – вам нужно закончить войну против Украины, и прочь из этой прекрасной страны!".

"С экономической точки зрения это решение, возможно, не помогло местному бизнесу. Но на политическом уровне мы поддерживаем Украину. Это правильное решение. Люди понимают, что мы не можем принимать российских туристов, пока их военные атакуют украинцев", – говорит генеральный директор Baltic Travel Group Владислав Корягин.

С началом полномасштабной войны в Украине многие жители Запада почувствовали, что страны Балтии могут стать следующей целью для российских войск, добавляет он. По оценкам латвийского туристического сектора, после вторжения в феврале 2022 года было отменено около 70% групповых бронирований от туркомпаний.

Однако отрасль не страдает, а пытается найти новые рынки. Компании переключаются на новых потребителей. Например, из стран Персидского залива. По словам гендиректора Baltic Travel Group, сектор стал более эффективным благодаря уменьшению затрат на рабочую силу.

"Правда в том, что мы адаптировались", – добавляет он.

Финляндия развивает внутренний туризм

По официальным данным, ежегодно около 1,2 миллиона российских "однодневных" путешественников ездило на автобусах или автомобилях через границу в восточную Финляндию. Так было до вторжения России в Украину.

Ранее россияне активно селились в местных отелях, тратили деньги в местных супермаркетах: в городе Лаппеенранта расходы россиян составляли в среднем 170 евро в день. Но значительная часть туристической инфраструктуры этого региона Финляндии уже не полагается на российских туристов.

Фото: Порт Лаппеенранты в Финляндии (wikipedia.org)

"Люди, обслуживавшие трансграничные перевозки, не занимаются этим бизнесом. Было много микроавтобусов и больших автобусов, которые привозили ежедневных посетителей, но все это были российские, а не финские компании", – объясняет директор по туризму Лаппеенранты Мирка Рахман.

По словам специалиста, россияне покупали у Финляндии одежду, стиральный порошок, шоколад, рыбу. В основном это были продукты из местных супермаркетов: финские бренды известны высоким качеством.

"Часть они брали себе, а остальное везли домой и продавали", – рассказывает она Euronews Travel.

Финляндия имеет самую длинную из всех стран ЕС границу с Россией. Турпоток из РФ, ранее бывший буквально массовым, теперь сократился до единичных поездок.

Однако город Лаппеенранта больше ориентировался не столько на россиян, сколько на финнов, развивающих внутренний туризм. Также здесь ищут клиентов в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландов – туристов, которые тратят гораздо больше денег в день, чем россияне.

"Тенденции изменились. На возвращение россиян здесь никто не рассчитывает", – говорит собеседница издания.

Без состоятельных россиян в Испании

Россия никогда не являлась основным источником туризма Испании. В лидерах по посещаемости страны традиционно оставались путешественники из Англии, Германии и Франции. По данным Национального института статистики Испании, в 2019 году в стране побывало около 1,3 млн россиян – только 1,3% от общего количества.

Однако количество россиян, ехавших в Испанию, ежегодно росло. Страна до сих пор выдает россиянам больше шенгенских виз из всех стран ЕС. Некоторые регионы Испании гораздо больше зависели от российских туристов, чем другие. Среди них – Коста-Дорада. Там россияне составляли от 10 до 15% всех посетителей.

Теперь количество туристов из РФ в местных отелях сократилось до нуля – за исключением "одного или двух россиян", приезжающих на автомобилях через Турцию или Финляндию, говорит Euronews Travel Альберт Саве, президент гостиничной ассоциации Коста-Дорада в Каталонии.

Фото: Пляжи курорта Пальма-де-Майорка в Испании (unsplash.com)

Россиян отличало то, что они массово скупали разные предметы роскоши.

"Их поведение отличалось от тех же британцев, которые обычно приезжают позагорать", – говорит он.

В целом спад количества туристов из России наблюдается по всем направлениям в Европе: прямых рейсов в страны ЕС из РФ нет, а выдачу россиянам туристических виз ограничило большое количество государств. Поэтому значительная часть россиян, которых вы можете встретить в странах ЕС этим летом – это преимущественно те, у кого был вид на жительство в Европе.

Города-курорты в Хорватии в разгар летнего сезона страдают от нехватки персонала.

Также мы писали, на каких курортах шансы встретить граждан страны-агрессора летом 2023 сведены к минимуму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.