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Российские туристы продолжают ездить в Европу, обходя санкции: детали

Среда 18 октября 2023 17:02
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Российские туристы продолжают ездить в Европу, обходя санкции: детали Фото: Поездки россиян в Европу (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Россияне продолжают ездить в Европу на отдых, несмотря на ограничения из-за санкций. Перелеты через третьи страны с пересадками занимают по 15 часов.

В этом году поток россиян в ЕС возрос на 30%, заявили в российском союзе туриндустрии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что из-за транспортной логистики количество путешествий в Европу из РФ за последние годы сократилось. Но в этом году россияне адаптировались к тому, что из-за санкций нет прямых авиарейсов в Европу и добираются с пересадками.

"Примерно на 30% увеличилось количество путешествий в страны Евросоюза за счет адаптации и наличия отчасти конкурентных цен на авиационную перевозку", – отметили в организации.

Летом туроператоры организовали полетные программы в Черногорию через Кувейт и на Кипр – через Ереван. По такому маршруту туристы могут добраться в Европу с пересадками за 11-15 часов.

Ранее эксперты подсчитали, что поток российских туристов в Европу сократился на 90% по сравнению с показателями до пандемии.

При этом запрет на ввоз российских автомобилей в ЕС с сентября 2023 года усложнил россиянам путешествия на рулем. Норвегия запретила въезд российским автомобилям с 3 октября. Это единственная страна Шенгенской зоны, у которой есть сухопутная граница с Россией и которая все еще разрешает въезд россиянам с туристическими целями. Теперь они могут добираться до ближайшего европейского аэропорта только автобусами.

Единственной страной ЕС, в которую россияне могут въехать своим автомобилем, остается Греция. Впрочем, российских туристов, едущих из Турции в Грецию на своих автомобилях, также уже разворачивали на греческой границе.

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