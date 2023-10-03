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Последняя лазейка в Европу. Какие страны запретили въезд машин с российскими номерами

Вторник 03 октября 2023 13:21
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Последняя лазейка в Европу. Какие страны запретили въезд машин с российскими номерами Фото: Пункт пропуска на границе Норвегии с Россией (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

С 3 октября Норвегия запретила въезд машин с российскими номерами. Это значит, что для россиян закрылась последняя возможность попасть в Европу на российском авто.

Какие страны закрыли въезд для легковых автомобилей россиян, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на DW и thebarentsobserver.com.

8 сентября Еврокомиссия опубликовала обновленные указания по временному ввозу запрещенных товаров из РФ. В перечне указаны транспортные средства с российской регистрацией. Вслед за этим европейские страны начали вводить ограничения на своих границах.

Норвегия запретила въезд российским автомобилям с 3 октября. Это единственная страна Шенгенской зоны, у которой есть сухопутная граница с Россией и которая все еще разрешает въезд россиянам с туристическими целями.

На прошлой неделе финская таможня ввела круглосуточный контроль на границах с Норвегией, чтобы остановить проезд российских автомобилей.

Запрет Норвегии на въезд автомобилей с российской регистрацией не распространяется на транспортные средства с 10 и более местами. Поэтому россияне могут пересечь границу микроавтобусами и автобусами. Так пассажиры добираются из Мурманска в Норвегию, где многие летят из аэропортов Киркенеса в Осло или другие европейские города.

Со 2 октября запрет на въезд легковых автомобилей с российской регистрацией был введен в Болгарии. Ранее пропускать российские автомобили перестали Финляндия (с 16 сентября), Эстония (13 сентября), Латвия (12 сентября), Литва (12 сентября) и Польша (16 сентября). Германия начала конфисковать автомобили с российской регистрацией еще в июле.

Единственной страной ЕС, в которую россияне могут въехать своим автомобилем, остается Греция. Впрочем, российских туристов, едущих из Турции в Грецию на своих автомобилях, уже начали разворачивать на греческой границе.

Ранее мы сообщали, что россиянам запретили ввозить в ЕС личные вещи. Запрещенным импортом могут считаться даже телефоны и чемоданы.

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