"Елка несокрушимости" и катки. Куда пойти в Киеве на новогодние праздники с детьми

В этом году столица не празднует Новый год и Рождество с традиционным размахом – в Киеве отказались от большинства развлечений и ярмарок.

Впрочем, известные локации все равно принесут новогоднюю атмосферу, особенно если отправляться на прогулку с детьми. TRAVEL РБК-Украина рассказывает, куда можно сходить на новогодние выходные.

"Елка несокрушимости" с энергосберегающими гирляндами

Главная елка страны в этом году установлена также на Софийской площади. Но рядом нет ни аттракционов со сценой, ни иллюминации, ни ярмарок.

Впрочем, в этом году украшение площади - "Елка несокрушимости" высотой 12 метров. Она украшена игрушками, которые использовались в прошлом году. Также символ нового года имеет энергосберегающие гирлянды, светящиеся от генератора с 17:00 до 21:00.

Фото: Елка светится от генераторов (gettyimages.com)

Покататься на коньках – на самом большом катке

На Ледовом стадионе работает самый большой каток под открытым небом площадью 6 тысяч кв. м. Прокатиться на коньках там можно не только в новогодние праздники, но и до конца зимы (28 февраля).

Время посещения: ежедневно с 10:00 до 21:00.

Стоимость: 100 гривен за неограниченное время. Участникам боевых действий посещение катка бесплатно в следующие даты: с 24 по 31 декабря, с 14 января до закрытия сезона. Пенсионерам и детям-сиротам – скидка 50%.

Традиционная "Зимняя страна" на ВДНХ

Рождественский городок "Зимняя страна" открыли в национальном комплексе "Экспоцентр Украины". Лозунг нынешних мероприятий - "Рождество не остановить".

Эта локация также экономит электроэнергию – территория и елка украшены led-гирляндами, а каток питают от генератора.

Фото: В этом году в Киеве работаеют катки (gettyimages.com)

В этом году здесь также отказались от новогодней сцены и мероприятий – территория Экспоцентра будет доступна в режиме парка. На время воздушной тревоги можно будет укрыться в укрытиях в павильонах №1, 5 и 13.

"Зимняя страна" будет работать до 26 февраля с 10:00 до 21:00. Вход – свободный. Локации часть полученных средств передадут на нужды ВСУ.

Рождество можно отпраздновать в музее под открытым небом

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины устраивает празднование Рождества под открытым небом 7 января в 13.00. Гостям покажут вертеп, будут петь колядки.

Стоимость билетов для входа в музей: 100 грн, детям до 6 лет – бесплатно.

Фото: В Киеве покажут рождественские традиции (gettyimages.com)

Мастер-классы на Арсенальной площади

На Арсенальной площади можно будет попасть на мероприятие, посвященное Рождеству – посетить мастер-классы по созданию рождественских открыток, сделать маску к празднику Маланки или сплести соломенный "паук". Также – записать трек из колядок и щедривок с молодыми украинскими исполнителями.

Праздничное пространство для детей до 17 лет создало Культурная платформа Закарпатья и Украинский католический университет.

Для посещения нужно зарегистрироваться. Вход свободный.

Пространство будет работать до 14 января с 12:00 до 19:00 на Арсенальной площади (за зданием станции метро).

Фото: Часть средств локации передадут для ВСУ (gettyimages.com)

Выставка елочных украшений в Музее истории Киева

Выставка "Сокровища рождественского сундука" проходит в Музейно-выставочном центре Музея истории Киева. Там можно увидеть jколо тысячи елочных украшений: фигурки из ваты и папье-маше, проволочные игрушки, украшения из тонкого стекла ручной работы, гирлянды.

Также в экспозиции выставляются новогодние открытки начала и середины 20 века.

Выставка будет работать до 29 января, ежедневно с 12.00-19.00.

Стоимость билетов: 100 грн, льготный – 50 грн.

Напомним, мы писали, что во Львове рекордно низкий спрос на новогодние праздники .