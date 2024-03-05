Ретро-путешествие по Подолью. Как проехаться по Гайворонской узкоколейке весной

В марте стартует весенне-летний сезон туристических ретро-поездок на Гайворонской узкоколейке. Билеты на поездку 23 марта уже доступны в продаже.

Для трансфера в Гайворон будут прицепные вагоны из Киева и Львова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Укрзализныци".

Билеты на поездку на ретро-поезде №921/922 Гайворон – Бершадь – Гайворон и №924/923 Гайворон – Хащувате – Гайворон уже доступны на сайте, мобильном приложении, чат-ботах "УЗ" и в кассах вокзалов.

Чтобы добраться до Гайворона, "Укрзализныця" назначает курсирование беспересадочных прицепных вагонов сообщением Киев–Гайворон–Киев и Львов–Гайворон–Львов. Билеты на трансфер также уже в продаже на ресурсах "УЗ".

Узкоколейная железная дорога (ширина 750 мм) строили в 19 веке владельцы сахарных заводов для перевозки рабочих и грузов. Строительство и обслуживание такой железной дороги было в четыре раза дешевле железной дороги стандарта пути 1520 мм.

Сейчас Гайворонская узкоколейка является уникальным историческим памятником и интересным маршрутом для путешествия на выходные. 130-километровый отрезок пути – самая длинная узкоколейка в Европе. Маршрут проходит через Винницкую и Кировоградскую области: от Рудницы, через Бершадь и Гайворон до Головановска.

Фото: Поезд на Гайворонской узкоколейке осенью (facebook.comUkrzaliznytsia)

Пассажиров приглашают любоваться подольскими видами, Южным Бугом, а путешествие в ретровагонах, фото на фоне паровоза и другой железнодорожной техники оставят незабываемые впечатления.

В 2021 году энтузиасты впервые начали проводить ретро-туры на узкоколейных железных дорогах, чтобы популяризировать среди украинцев такой нетипичный вид отдыха и больше рассказать об узкоколейных железных дорогах, которые сейчас остро нуждаются в сохранении и спасении от упадка.

А в прошлом году самая длинная узкоколейка в Европе начала перевозить переселенцев.