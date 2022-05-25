ru ua
Ср, 25 травня News Daily Lite Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Краєвиди та історія. Переселенців в Україні перевозить найдовша вузькоколійка в Європі

Новость на русском →
Середа 25 травня 2022 12:45
Краєвиди та історія. Переселенців в Україні перевозить найдовша вузькоколійка в Європі Фото: Гайворонська вузькоколійка на Вінничині (Олег Заблудовський/для РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Минулого року тут вперше почали проводити раритерні тури для українських туристів

Переселенців та в цілому пасажирів поїздів на Вінниччині стали перевозити на унікальному маршруті найдовшої вузькоколійки у Європі. Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна.

Пасажиропотік на раритетній вузькоколійці значно збільшився

Нещодавно Укрзалізниця додала рейси на маршруті раритетної Гайворонської вузькоколійки. Ця залізниця з колією завширшки 750 міліметрів була збудована у 1887 році.

Зараз 130-кілометровий відрізок шляху — найдовша вузькоколійка в Європі. Її маршрут проходить через Вінницьку та Кіровоградську області: від Рудниці, через міста Бершадь і Гайворон до Голованівська.

Краєвиди та історія. Переселенців в Україні перевозить найдовша вузькоколійка в Європі

Краєвиди та історія. Переселенців в Україні перевозить найдовша вузькоколійка в Європі

Фото: У Гайвороні та Бершаді - немало переселенців зі сходу (Олег Заблудовський/для РБК-Україна)

Рух вузькоколійкою поновили у жовтні 2021 року. Тоді запустили приміський поїзд Гайворон-Рудниця. Пізніше тут стали вперше проводити раритетні тури для українських туристів, писало РБК-Україна напередодні. А під час війни цим маршрутом стали користуватися й переселенці.

"Зараз в Гайвороні та Бершаді, й загалом у цьому регіоні досить багато переселенців з сусідніх областей (Вінницька, Київська, Одеська), а також зі сходу України. Наразі пасажиропотік на вузькоколійці збільшився, і продовжує щотижнево зростати", - розповідає у коментарі РБК-Україна керівник напрямку вузькоколійних залізниць філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олег Заблудовський.

Маршрутом їздять на відпочинок, показують дітям незвичний поїзд

Потягом вузькоколійки зараз користуються переселенці з Одеси, які їдуть електричкою/потягом до станції Рудниця, а звідти на вузькоколійці до Гайворону.

Також переселенці, які мешкають у Гайвороні, регулярно користуються вузькоколійкою ще й заради розваги, показують дітям незвичний малий поїзд, їздять на відпочинок, подорожують туристи з велосипедами.

Краєвиди та історія. Переселенців в Україні перевозить найдовша вузькоколійка в Європі

Краєвиди та історія. Переселенців в Україні перевозить найдовша вузькоколійка в Європі

Фото: Незвичною вузькоколійкою користуються й туристи (Олег Заблудовський/для РБК-Україна)

Також зріс попит на вузькоколійку і серед місцевих жителів, зауважує представник "УЗ".

"В умовах паливної кризи, подорожчання автобусів, люди пересідають з автотранспорту на залізничний. Зокрема, на вузькоколійку. З 3 травня також запустили ще й денний рейс по "базарних" днях (вівторок, п'ятниця, неділя), на додачу до щоденного так званого робочого поїзду, який зранку привозив людей в Гайворон на роботу. А о 17 годині працівники поверталися вузькоколійкою додому. Тепер місцеві жителі отримали можливість їздити продавати та купувати товари на базарі в Бершаді та Гайвороні й пообідді повертатися додому", - розповідає Заблудовський.

Краєвиди та історія. Переселенців в Україні перевозить найдовша вузькоколійка в Європі

Фото: З 3 травня на вузькоколійці також запустили й денний рейс по "базарних" днях (Олег Заблудовський/для РБК-Україна)

Чим цікава Гайворонська вузькоколійка

Команда ентузіастів переживала за майбутнє вузькоколійок, тому вирішили їх врятувати та зберегти.

"Вирішили почати з Гайворонської, оскільки серед всіх інших вона знаходиться у кращому стані, там більша кількість рухомого складу, цікава інфраструктура, досить багата і захоплююча історія. А також там є діючий паровоз Гр-280 (один із двох діючих вузькоколійних паровозів в Україні) і унікальна автомотриса на базі лімузину представницького класу ГАЗ-12 "ЗІМ" на залізничному ходу, яка їздить по рейкам", — розповідає Олег Заблудовський.

Також на маршруті вузькоколійки - досить красиві краєвиди, старий міст через річку Південний Буг, унікальна чотирьохниткова колія, якою можуть їздити й ширококолійні - і стандартні, і вузькоколійні потяги.

Краєвиди та історія. Переселенців в Україні перевозить найдовша вузькоколійка в Європі

Фото: Гайворонська вузькоколійка має цікаву інфраструктуру, досить багату і захоплюючу історію (Олег Заблудовський/для РБК-Україна)

Які вузькоколійки збереглися в Україні

До сьогоднішнього дня в Україні залишилося три пасажирські вузькоколійки, які знаходяться у підпорядкуванні "Укрзалізниці", а також одна приватна:

  • Антонівська вузькоколійка у Рівненській області на Поліссі (106 км);
  • Боржавська вузькоколійка на Закарпатті (54 км);
  • Гайворонська вузькоколійка у Вінницькій та Кіровоградській областях (130 км, найдовша в Європі).

Нагадаємо, раніше ми писали про історичну вузькоколійку на Рівненщині, яка може скоро зникнути.

Також пропонуємо почитати, як з'явилася Боржавська вузькоколійка на Закарпатті та чи є шанс на її збереження.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Вінницька область Переселенці з Донбасу
Відпочинок в Україні
Точки зору
Катерина Таран
Вистояло в окупації. Маловідоме село на Київщині, яке намагалися захопити сім разів
Катерина Таран
спеціально для РБК-Україна
Людмила Жукова
"Світло є навіть у темні часи": як Угорщина стала тимчасовим домом для моєї родини у розпал війни
Людмила Жукова
редактор стрічки новин Styler
Надія Макаренко
Нова сторінка. Як війна змінить мандрівки Україною після перемоги над ворогом
Надія Макаренко
засновниця туристичних проектів Travel Ukraine & Travel Designer
Ольга Орєхова
В окупації з першого дня. Як переживає війну заповідник Асканія-Нова на Херсонщині
Ольга Орєхова
журналіст проекту "Travel"
Всі точки зору