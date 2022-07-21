Атмосфера свободи. Чому війна не відштовхнула туристів від Ізраїлю

15 цікавих фактів про країну і секрет її популярності у мандрівників

Ізраїль відкрив свої кордони для наших туристів з 4 липня. Хоча подорожі цього літа актуальні небагатьом українцям, ця країна залишається привабливою локацією для відвідування.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, як Ізраїлю вдається залишатися популярним туристичним напрямком всупереч війні, і цікаві факти про унікальність цієї країни.

Право на свої території Ізраїль відстоює сім десятиліть

Країна, яка живе в стані війни сім десятиліть, стала популярною у туристів з різних куточків світу.

Сама держава була проголошена 14 травня 1948 року на основі резолюції Генеральної Асамблеї ООН №181 від 29 листопада 1947 року, за якою Палестина була розділена на дві держави. Наступного дня, 15 травня 1948 року, ізраїльтян атакували армії 5 арабських держав – так почалася перша арабо-ізраїльська війна 1948-49 років.

Конфлікт вийшов за межі Палестини і переріс у протистояння між Ізраїлем і іншими арабськими державами в регіоні.

У 1973-74 роках відбулася друга арабо-ізраїльська війна. У 1979 році був підписаний мирний договір із Єгиптом. У 1990 Ізраїль зазнав нападу з боку Іраку під час війни в Перській затоці. У 1994 році був підписаний мирний договір з Йорданією.

Фото: Єрусалим, священне місто ізраїльтян (pixabay.com)

Одне з критичних протистоянь - Єрусалим, в якому знаходиться Стіна плачу, Перший і Другий храм в юдаїзмі. Законом затверджено, що Єрусалим — вічна і неподільна столиця єврейської держави. Однак і для мусульман це місто є третім за значимістю після Мекки і Медіни.

У 2021 році радикали ХАМАС почали повітряні атаки на сектор Гази. Причиною послужили зіткнення між арабами і євреями біля мечеті в Східному Єрусалимі, коли ізраїльський суд постановив вилучити будинки у арабів на користь євреїв, які були їхніми власниками до 1948 року.

На більшості території безпечно. Секрет популярності Ізраїлю у туристів

Однією з причин, за якою Ізраїлю вдалося розвиватися і залучати туристів, фахівці називають безпеку на більшості територій.

Фото: Туристи на Мертвому морі (pixabay.com)

"Їх обстрілюють, але не кожен день. І поки немає ескалації, в центрі це не відчутно, і країна живе в звичайному режимі", - розповідає в коментарі РБК-Україна Анна Формакідова, директор турфірми Statours, що спеціалізується на турах до Ізраїлю.

Другим фактором, який зіграв на руку ізраїльському туризму, виявилася наявність святих місць, які приваблюють безліч паломників.

"Ізраїль популярний завдяки релігійним місцям. Паломників війна не зупиняє. Адже навіть цього літа хасиди мають намір приїхати до Умані на щорічне паломництво, хоча їх всіляко відмовляють", - ділиться експерт.

Третій "магніт" Ізраїлю – розвиток технологій і бізнес.

"В Ізраїлі семимильними кроками розвивається IT, медицина та інше. Діловий туризм в Ізраїлі на вищому рівні - туди приїжджає величезна кількість мільйонерів", - розповідає Анна Формакідова.

Паралельно з цими факторами туристів приваблює атмосфера свободи і розкутості.

"В Ізраїлі немає обмежень у поведінці – що хочеш, те й роби. Можна носити будь-який одяг, а не так, щоб коліна і руки були прикриті. Можна проводити паради ЛГБТ-спільноти", - зазначає вона.

При цьому, за словами експерта, туристів також приваблює дуже смачна їжа і легке спілкування. Також різноманітність варіантів відпочинку: чотири моря (Середземне, Червоне, Мертве і Галілейське (озеро), концерти, виставки.

Фото: курортне місто Ейлат на Червоному морі (pixabay.com)

"Паломництво, медицина, відпочинок та екскурсії. Подивитися, відпочити, смачно поїсти – це те, що вабить кожного туриста", - описує експерт "магніти" Ізраїлю.

Також в Ізраїлі дуже розвинена культура спорту: всі бігають, їздять на велосипедах, туристам доступні байдарки, каное, спуски гірськими річками.

"Серед туристів дуже багато гостей зі США, Китаю, навіть із ОАЕ почали дружити і налагодився туризм. З України також було багато туристів, а зараз через ситуацію з війною поодинокі українці чекають, поки ситуація після відкриття для нас кордонів проясниться",-розповідає про географію туристів фахівець.

На її думку, в України є абсолютно всі передумови, щоб стати таким самим привабливим туристичним напрямком після війни.

Фото: Музей в Ізраїлі (pixabay.com)

П'ятнадцять цікавих фактів про Ізраїль

У стародавній Землі Ізраїлю є тисячі археологічних пам'яток. 2000 з них - тільки в Єрусалимі; В Ізраїлі знаходиться найнижче місце на нашій планеті - Мертве море. Воно розташоване на 430 метрів нижче рівня моря і втрачає в висоті ще приблизно по метру щороку. Щороку в Єрусалимі поштова служба отримує мільйони листів, які адресують Богу. Ізраїль - єдина країна в світі, яка використовує кошерний клей для своїх поштових марок. Ізраїль - на третьому місці за кількістю громадян з вищою освітою. На першому і другому місці знаходяться Голландія і США. А 12% працюючого населення цієї країни мають вчений ступінь. Ізраїль за кількістю музеїв на кількість громадян обійшов навіть Ватикан. Ізраїль лідирує за кількістю бізнесменів серед чоловіків і жінок старше 55 років. Більше 90% людей в Ізраїлі живуть в одному з 200 міських центрів, багато з яких були засновані ще в стародавні часи. Близько 5% ізраїльтян є членами унікальних сільськогосподарських кооперативів – кібуців і мошавів, у яких всі вкладаються і отримують рівномірно. В Ізраїлі більше оркестрів на душу населення, ніж в будь-якій іншій країні світу. В Ізраїлі найбільша кількість стартапів на душу населення. Він займає третє місце в світі за доступністю венчурного капіталу. У Хайфі знаходиться найменше метро світу, довжина якого становить всього лише 1,8 км, а поїзд заводвжки всього в 4 вагони. В Ізраїлі працює 34 кошерних ресторани мережі швидкого харчування McDonald's. В Ізраїлі дві офіційні мови - арабська та іврит. При цьому країна – одна з найбільш багатомовних у світі. Іврит - мова Біблії - була відроджена 100 років тому, до цього майже 2000 років її використовували тільки в релігійних цілях. В Ізраїлі, площа якого порівнянна з площею Київської області - 137 пляжів. Це рай сонця, моря і "маткота" - традиційної пляжної гри в теніс без сітки. Другий за величиною банний комплекс у всій Римській імперії був побудований в Ізраїлі. Любителі спа можуть розслабитися в старовинному стилі в комплексі Хамат-Гадер, побудованому 2000 років тому. В Ізраїлі 35 комерційних і 250 бутикових виноробень. Виноробство в цій країні налічує понад 5 тисяч років - воно було однією з головних галузей сільського господарства.

Нагадаємо, ми писали, що через рік Україна буде в топ-5 країн світу для відвідування туристами.