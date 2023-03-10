Рекордный спрос на персонал. В Германии открыты почти 2 млн вакансий

На рынке труда в Германии рекордное за всю историю количество вакансий. В стране не хватает почти 2 млн работников.

Конкуренция за кадры между компаниями высокая, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По данным Института рынка труда и профессиональных исследований (IAB), количество вакансий в четвертом квартале 2022 года в Германии достигло максимума – 1,98 млн позиций. И это на фоне войны в Украине и экономического спада.

"При наличии около 2 миллионов вакансий потребность в персонале в Германии достигла нового исторического максимума. Подавляющее большинство вакансий может быть заполнено сразу, и во многих случаях конкуренция за персонал среди компаний высокая", – рассказал исследователь рынка труда IAB Александр Кубиш .

Экономика Германии годами страдает от нехватки квалифицированных рабочих. Из-за старения общества этот показатель, вероятно, еще больше вырастет в будущем, несмотря на ожидаемую цифровизацию.

Кредитное агентство Creditreform провело опрос более 1300 производств в Германии в январе и феврале. 83% из них испытывали трудности с поиском рабочих и стажеров.

"Нехватка квалифицированных рабочих в профессиях критическая", – заметил глава отдела экономических исследований Creditreform Патрик-Людвиг Ханч.

Фото: Министр труда Германии Хубертус Хайль (gettyimages.com)

В Германии есть миллион компаний, в которых трудятся 5,6 млн человек рабочих профессий. В настоящее время в стране не хватает 250 тысяч мастеров.

К примеру, нехватка водителей автобусов и поездов уже иногда приводит к отмене рейсов.

Напомним, мы писали, сколько украинских беженцев трудоустроилось в странах Европы.