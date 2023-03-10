Рекордний попит на персонал. У Німеччині відкриті майже 2 млн вакансій

На ринку праці в Німеччині рекордна за всю історію кількість вакансій. У країні бракує майже 2 млн працівників.

Конкуренція за кадри між компаніями висока, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

За даними Інституту ринку праці та професійних досліджень (IAB), кількість вакансій у четвертому кварталі 2022 року у Німеччині досягла максимуму – 1,98 млн позицій. І це на тлі війни в Україні та економічного спаду.

"За наявності близько 2 мільйонів вакансій потреба в персоналі в Німеччині досягла нового історичного максимуму. Переважна більшість вакансій може бути заповнена відразу, і в багатьох випадках конкуренція за персонал серед компаній висока", – розповів дослідник ринку праці IAB Олександр Кубіш.

Економіка Німеччини роками страждає від нестачі кваліфікованих робітників. Через старіння суспільства цей показник, ймовірно, ще більше зросте у майбутньому, незважаючи на очікувану цифровізацію.

Кредитне агентство Creditreform провело опитування понад 1300 виробництв у Німеччині у січні та лютому. 83% з них відчували труднощі з пошуком робітників та стажистів.

"Нестача кваліфікованих робітників у професіях критична", – зауважив голова відділу економічних досліджень Creditreform Патрік-Людвіг Ханч.

Фото: Міністр праці Німеччини Губертус Гайль (gettyimages.com)

У Німеччині є мільйон компаній, в яких працюють 5,6 млн людей робітничих професій. Наразі в країні бракує 250 тисяч майстрів.

Наприклад, брак водіїв автобусів та поїздів вже іноді призводить до скасування рейсів.

Нагадаємо, ми писали, скільки українських біженців працевлаштувалися у країнах Європи.