Сколько украинских беженцев трудоустроились в странах Европы: исследование

В Европейском центральном банке исследовали, как украинские беженцы интегрировались в рынок труда разных стран.

Новые данные свидетельствуют о том, что украинцы увеличат рабочую силу еврозоны на 0,5%, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт ЕЦБ.

Как украинцы расселились по Европе

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на 21 февраля 2023 года, по всей Европе было зарегистрировано в качестве беженцев из Украины более 8 млн человек.

Более 4,8 млн украинских беженцев зарегистрировались по схемам временной защиты в Европе, в том числе более 2,1 млн – в странах еврозоны.

Географическая близость к Украине оказалась основным фактором, стимулирующий потоки беженцев, при этом доля украинцев в населении самая высокая в Балтийском регионе:

в Эстонии – 3,2%;

в Литве –2,7%;

в Латвии – 2,4%.

Наименьшая часть беженцев – в южных странах Европы.

В Польше зарегистрированы более 1,5 млн беженцев, что делает ее крупнейшей страной-получателем украинских беженцев в Европе, а в Чехии зарегистрированы почти 0,5 млн беженцев. В обеих странах зафиксирована доля украинских беженцев по отношению к населению более 4%.

Фото: Центр трудоустройства в Германии (gettyimages.com)

Сколько беженцев начали работать в принимающих странах

Недавний опрос УВКБ ООН показывает, что по состоянию на февраль 2023 года около 40% украинских беженцев были либо трудоустроены, либо работали по найму – столько же работали в Украине.

В Эстонии уже трудоустроены около 55% украинских беженцев трудоспособного возраста с временной защитой, а в Литве эта доля составляет примерно 50%.

Они работают в основном в обрабатывающей промышленности, строительстве, оптовой и розничной торговле, гостиничной сфере и общепите, а также в сфере административных услуг.

В Ирландии доля украинских беженцев в населении составляет 1,3%, но в январе 2023 только около 20,7% людей трудоспособного возраста работали. Для них проблемой при трудоустройстве является незнание английского языка.

Одной из особенностей выхода беженцев на рынок труда Европы является демографический состав:

33% получателей защиты – дети;

60,4% – лица в возрасте от 18 до 64;

6,6% – люди старше 65 лет.

Среди трудоспособных беженцев в возрасте от 18 до 64 лет – только 26,7% составляют мужчины, а 73,3% – женщины.

"Если бы все они могли работать, это означало бы, что 1,3 миллиона беженцев (60% из 2,1 миллиона зарегистрировавшихся для получения временной защиты беженцев) уже могли начать работать в ближайшее время. Это составляет около 0,8% рабочей силы еврозоны", – говорится в отчете.

Фото: Работа в Европе (gettyimages.com)

Однако авторы исследования отмечают, что число следует рассматривать как верхний предел. Многие украинские беженцы, вероятно, вернутся в Украину после окончания войны. Кроме того, сложно оценить, сколько беженцев готовы остаться в Европе на постоянной основе. Например, согласно недавнему опросу в Германии, 37% хотели бы остаться там навсегда или хотя бы на несколько лет. 34% планируют уехать после окончания войны.

Обновленная оценка влияния украинских беженцев на рынок труда зоны евро будет учитывать увеличение рабочей силы примерно на 0,3–0,5% в 2022 году. Однако это влияние может увеличиться в 2023 году в связи с прибытием новых беженцев и успешной интеграцией тех, кто уже пользуюется временной защитой.

Напомним, мы писали,как украинские беженцы обустроились в ЕС через год.

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