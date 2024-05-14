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Регистрация на рейсы Wizz Air: какие правила и стоимость в аэропорту

Фото: Посадка на рейс авиакомпании Wizz Air (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Бюджетная авиакомпания Wizz Air – одна из самых популярных в Европе. Зарегистрироваться на рейс можно как в аэропорту, так и онлайн.

Какие правила регистрации нужно знать, чтобы не переплачивать во время путешествий, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на avianews.com.

Как зарегистрироваться на рейс Wizz Air через интернет

Онлайн-регистрация на рейсы Wizz Air бесплатная. Это можно сделать на сайте или в мобильном приложении. При регистрации нужно указать данные паспорта.

На сайте Wizz Air в меню нужно выбрать пункт Check-in & Bookings, ввести номер бронирования и фамилию пассажира. Система покажет рейсы, доступные для регистрации, и предложит ввести паспортные данные, выбрать место и заказать другие услуги.

В мобильном приложении Wizz Air нужно выбрать раздел Check-in.

Для пассажиров, выбравших место заранее, онлайн-регистрация на рейсы Wizz Air начинается за 30 дней и закрывается за 3 часа до вылета.

Если пассажир не выбрал место, онлайн-регистрация будет доступна ему за 24 часа до вылета, а закроется за 3 часа до вылета.

Фото: Самолет авиакомпании Wizz Air (unsplash.com)

Какие правила регистрации на рейс в аэропорту

Зарегистрироваться на рейс пассажиры Wizz Air могут и в аэропорту. Эта услуга платная для билетов с дешевыми тарифами Basic и Wizz Smart. Сбор составляет 40 евро за пассажира в одну сторону.

Но пассажиры с билетами по более дорогим тарифам WIZZ Go и WIZZ Plus могут зарегистрироваться в аэропорту бесплатно.

Обычно регистрация на рейс Wizz Air в аэропорту начинается за 2 часа до вылета и завершается через 40 мин. Но в некоторых аэропортах регистрация завершается за 60 мин до вылета:

  • Абу Даби;
  • Берлин;
  • Бухарест;
  • Даммам;
  • Дубай;
  • Джедда;
  • Кувейт;
  • Лондон Лутон;
  • Милан Мальпенса;
  • Эр-Рияд;
  • Тель-Авив;
  • Вена (для рейсов на Ближний Восток);
  • Рим Фьюмичино.

В других аэропортах регистрация на рейсы Wizz Air закрывается за 50 мин до вылета:

  • Эйндховен;
  • Малага.

Следует учесть, если пассажир не пройдет регистрацию вовремя, его бронирование будет отменено. Пассажиры с билетами по дешевым тарифам в таком случае не смогут вернуть деньги.

Ранее пассажирам авиакомпании Wizz Air сообщили важную информацию об условиях регистрации на перенесенные рейсы. Если их не соблюдать, можно не попасть в свой самолет.

Также мы рассказывали, что Wizz Air запускает новые рейсы из Венгрии. Полететь бюджетно можно будет по 6 направлениям.

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