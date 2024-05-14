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Реєстрація на рейси Wizz Air: які правила та вартість в аеропорту

Фото: Посадка на рейс авіакомпанії Wizz Air (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Бюджетна авіакомпанія Wizz Air – одна із найпопулярніших у Європі. Зареєструватися на рейс можна як в аеропорту, так і онлайн.

Які правила реєстрації треба знати, щоб не переплачувати під час подорожей, РБК-Україна розповідає з посиланням на avianews.com

Як зареєструватися на рейс Wizz Air через інтернет

Онлайн-реєстрація на рейси Wizz Air є безкоштовною. Це можна зробити на сайті чи у мобільному додатку. Під час реєстрації треба вказати дані паспорта.

На сайті Wizz Air у меню треба вибрати пункт Check-in & Bookings, ввести номер бронювання та прізвище пасажира. Система покаже рейси, які доступні для реєстрації, та запропонує ввести паспортні дані, обрати місце та замовити інші послуги.

У мобільному додатку Wizz Air треба обрати розділ Check-in.

Для пасажирів, які обрали місце заздалегідь, онлайн-реєстрація на рейси Wizz Air починається за 30 днів та закривається за 3 години до вильоту.

Якщо пасажир не обрав місце, онлайн-реєстрація буде йому доступна за 24 години до вильоту, а закриється за 3 години до вильоту.

Фото: Літак авіакомпанії Wizz Air (unsplash.com)

Які правила реєстрації на рейс в аеропорту

Зареєструватися на рейс пасажири Wizz Air можуть і в аеропорту. Ця послуга є є платною для квитків з дешевими тарифами Basic та Wizz Smart. Збір складає 40 євро за пасажира в один бік.

Але пасажири з квиткми за дорожчими тарифами WIZZ Go та WIZZ Plus можуть зареєструватися в аеропорту безкоштовно.

Зазвичай реєстрація на рейс Wizz Air в аеропорту починається за 2 години до вильоту та завершується за 40 хв. Але в деяких аеропортах реєстрація завершується за 60 хв до вильоту:

  • Абу Дабі;
  • Берлін;
  • Бухарест;
  • Даммам;
  • Дубай;
  • Джедда;
  • Кувейт;
  • Лондон Лутон;
  • Мілан Мальпенса;
  • Ер-Ріяд;
  • Тель-Авів;
  • Відень (для рейсів на Близький Схід);
  • Рим Ф'юмічіно.

В інших аеропортах реєстрація на рейси Wizz Air закривається за 50 хв до вильоту:

  • Ейндховен;
  • Малага.

Слід врахувати, якщо пасажир не пройде реєстрацію вчасно, його бронювання скасуються. Пасажири з квитками за дешевими тарифами в такому разі не зможуть повернути гроші.

Раніше пасажирам авіакомпанії Wizz Air повідомили важливу інформацію про умови реєстрації на рейси, які перенесені. Якщо їх не дотримуватися, можна не потрапити на свій літак.

Також ми розповідали, що Wizz Air запускає нові рейси з Угорщини. Полетіти бюджетно можна буде за 6 напрямками.

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