Можно опоздать. В Wizz Air предупредили о регистрации при задержке рейса

Пассажирам авиакомпании Wizz Air сообщили важную информацию об условиях регистрации на перенесенные рейсы. Если их не соблюдать, можно не попасть на свой самолет.

Следует учитывать, что время регистрации остается неизменным, сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Один из самых больших лоукостеров Европы обнародовал важную информацию для пассажиров, которая касается времени регистрации на рейсы в случае их задержек.

Если вылет перенесен, то время онлайн-регистрации и время регистрации на рейс в аэропорту остается неизменным, отмечают в авиакомпании.

То есть если регистрация должна была завершиться в 15:00, но вылет перенесли на 3 часа позже, то пассажиры все равно должны пройти регистрацию до 15:00, а не до 18:00.

Пассажиры, получающие сообщение о задержке рейса и решающие, что могут не спешить в аэропорт, могут вообще не попасть на самолет. Потому что если они прибудут позже, регистрация в то время может быть закрыта.

Согласно правилам Wizz Air, онлайн-регистрация закрывается за 3 часа до вылета рейса по расписанию. Регистрация в аэропорту закрывается за 40 минут до вылета в большинстве городов, куда летает Wizz Air. В некоторых аэропортах регистрация заканчивается за 60 минут до вылета.

Если пассажир не успел зарегистрироваться на рейс бесплатно онлайн, то это можно сделать в аэропорту, но обычно за это придется заплатить 40 евро.

Следовательно, чтобы не переплачивать и полететь по билету, следует приходить на регистрацию, как если вылет не задержан.

Напомним, мы писали, что Wizz Air запускает новые рейсы из Венгрии. Полететь бюджетно можно будет по 6 направлениям.

Также сообщалось, что авиакомпания Wizz Air отменяет десятки рейсов. Причиной является "приземление" части флота из-за проблем с двигателями.