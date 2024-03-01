Wizz Air запускает новые рейсы из Венгрии: куда можно будет полететь бюджетно
Один из крупнейших лоукостеров Европы добавляет новые рейсы из столицы Венгрии Будапешта. На начало лета запланированы полеты по 6 направлениям.
Куда можно будет полететь по бюджетной цене, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.
Венгерская авиакомпания Wizz Air планирует расширить свою маршрутную сеть и добавляет шесть новых рейсов из Будапешта. Полететь можно будет в Румынию, Испанию, Армению, Германию, Бельгию.
Новые рейсы Wizz Air будут следующие:
- Будапешт – Бухарест Отопени с 17 июня – 7 рейсов в неделю;
- Будапешт – Валенсия с 17 июня – 3 раза в неделю;
- Будапешт – Ереван с 17 июня – дважды в неделю;
- Будапешт – Брашов с 18 июня – трижды в неделю;
- Будапешт – Штутгарт с 18 июня – 5 раз в неделю;
- Будапешт – Брюссель с 19 июня – 5 раз в неделю.
Купить билеты на рейсы можно на сайте wizzair.com. Для поиска более дешевых вариантов удобно пользоваться календарем цен на месяц.
Примеры доступных цен на новые рейсы:
- Будапешт-Валенсия от 72 евро (на 17 июня);
- Будапешт – Штутгард от 37 евро (24 июня);
- Будапешт – Ереван от 92,8 евро (17 июня).
Ранее сообщалось, что авиакомпания Wizz Air отменяет десятки рейсов. Причиной является "приземление" части флота из-за проблем с двигателями.
Напомним, мы писали, что Wizz Air весной отменит более 20 маршрутов из аэропортов Польши. Некоторые рейсы не вернут к расписанию полетов в летнем сезоне навигации.