Wizz Air запускает новые рейсы из Венгрии: куда можно будет полететь бюджетно

Один из крупнейших лоукостеров Европы добавляет новые рейсы из столицы Венгрии Будапешта. На начало лета запланированы полеты по 6 направлениям.

Куда можно будет полететь по бюджетной цене, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Венгерская авиакомпания Wizz Air планирует расширить свою маршрутную сеть и добавляет шесть новых рейсов из Будапешта. Полететь можно будет в Румынию, Испанию, Армению, Германию, Бельгию.

Новые рейсы Wizz Air будут следующие:

Будапешт – Бухарест Отопени с 17 июня – 7 рейсов в неделю;

Будапешт – Валенсия с 17 июня – 3 раза в неделю;

Будапешт – Ереван с 17 июня – дважды в неделю;

Будапешт – Брашов с 18 июня – трижды в неделю;

Будапешт – Штутгарт с 18 июня – 5 раз в неделю;

Будапешт – Брюссель с 19 июня – 5 раз в неделю.

Купить билеты на рейсы можно на сайте wizzair.com. Для поиска более дешевых вариантов удобно пользоваться календарем цен на месяц.

Примеры доступных цен на новые рейсы:

Будапешт-Валенсия от 72 евро (на 17 июня);

Будапешт – Штутгард от 37 евро (24 июня);

Будапешт – Ереван от 92,8 евро (17 июня).

Ранее сообщалось, что авиакомпания Wizz Air отменяет десятки рейсов. Причиной является "приземление" части флота из-за проблем с двигателями.

Напомним, мы писали, что Wizz Air весной отменит более 20 маршрутов из аэропортов Польши. Некоторые рейсы не вернут к расписанию полетов в летнем сезоне навигации.