Радянська армія зруйнувала 90% Ґданська. Як відбудували місто після війни

Фото: Ґданськ під час та після Другої світової війни (колаж РБК-Україна)

"Морська столиця" Польщі знову стала туристичною перлиною: як це відбувалося

Реконструкція історичних центрів Варшави і Ґданська вважаються чи не наймасштабнішими з відбудов в усій післявоєнній Польщі.

Під час Другої світової війни стара частина Ґданська була зруйнована, а потім зрівняна з землею радянською Червоною Армією. Знищено до 90% історичного старого міста. Однак після війни історичний центр вдалося відновити у початковому вигляді завдяки величезній праці кількох поколінь поляків. Реконструкція тривала понад 70 років і частково навіть продовжується й досі. До слова, проходила реставрація не без пробоем: багато будівель у процесі було знищено.

На відміну від Варшави, Гданськ почали відбудовувати не одразу, що призвело до ще більших руйнувань. Сьогодні ж ми бачимо тут красиві локації з каналами, старими будівлями та костелами. У колонці для TRAVEL РБК-Україна директор Польської Туристичної Організації в Україні Влодзімєж Щурек розповідає, як відбулася реконструкція легендарного міста.

Знищена перлина. Фасади вулиць були буквально стерті з лиця землі

Мало хто знає, що лише декілька будинків на вулицях Старого міста залишилися цілими під час Другої світової. Історичний центр Ґданська зазнав великих руйнувань під час штурму радянською армією у 1945 році. За деякими оцінками, місто втратило 90% будівець у центральній частині. Фасади багатьох вулиць були в буквальному сенсі стерті з лиця землi.

Але й після закінчення бойових дій через негоди, сильні вітри та неналежне збереження зруйнованих, але ще вцілілих будівель, численні історичні пам’ятки не вдалося зберегти.

Відео: Яким було місто після Другої світової (youtube.com/Strefa TV - Gdańsk Strefa Prestiżu)

Для Ґданська розробили нові за сенсом і принципом плани відбудов. До початку бойових дій у міста був статус Вільного Міста впродовж 20 років. Але перебував Ґданськ під впливом Німеччини, і від того мав притаманну цій країні архітектуру.

Після закінчення війни і включення міста до складу Польщі, нехай і радянської, поляки хотіли надати йому польської ідентичності та відновити історичну правду. Прихильників історичної реконструкції було більше. Це врешті й вирішило долю стратегії по відбудові міста.

Фото: Центральна частина буквально перетворилася на руїни (gdanskstrefa.com)

Наукова спільнота в один голос наполягала на відбудові Старого міста. Історичний центр Ґданська є в рази більше, ніж у Варшави, і потребував більше роботи, спеціалістів та фінансів. Тому цілковито збережену реставрацію вирішили провести лише частково.

На відміну від Варшави, у Ґданська не було відтворено забудову у її довоєнному вигляді. Ідентичному відновленню підлягали тільки більшість костелів, Головна ратуша, Велика зброярня, двір Артуса, міські ворота та деякі кам’яниці. Пам’ятками вважалися лише об’єкти, збудовані до середини 19 сторіччя.

Фото: Лише деякі старі споруди підпали під процес відновлення після війни (boredpanda.com/KarolNienartowicz)

Більшість монументальних споруд міста збереглися по своєму периметру, але обгоріли зсередини. Костели ще тримали склепіння і деінде – опори даху. Вивезені найцінніші історичні скульптури вціліли. Так, відому статую Нептуна – символ міста – демонтували до війни і потім повернути на місце до фонтану. Не пощастило буржуазним будівлям, які продовжували руйнуватися природнім шляхом після закінчення війни.

"План Захватовича". Як відбудовували Ґданськ

За два роки після закінчення війни, у 1947-му, місто внесли до реєстру пам’яток у рамках списку ранньомодерних укріплень. Тоді ж оголосили про відбудову Головного міста. Ще через рік – презентували план просторового розвитку центру міста, відомий як "план Захватовича" (автор проекту відновлення Варшави – ред.).

За планом Старе місто та Старе Передмістя мали побудувати заново, але зі збереженням монументальних споруд. Реконструкція почалася в південній частині Головного міста і завершилася на вулиці Середній, де великі фрагменти схожі за виглядом на старі кам’яниці.

Вирішили не відновлювати пам'ятки архітектури, пов’язані з Німеччиною. Оскільки німецьке населення покинуло місто, а на його місце прийшло польське, то це рішення було символічним. Багато мешканців долучались до вивезення руїн, адже хотіли скоріше підняти місто та повернути йому колишню славу.

Ґданську пощастило з фінансуванням менше, ніж Варшаві. В перші повоєнні роки вдалося зберегти лише кілька десятків будівель у Старому місті. У 1948 році головним інвестором реконструкції середмістя стала Дирекція будівництва робітничих житлових масивів, а виконавцями робіт — державні підприємства.

Старе місто було зруйноване, а потім зрівняне з землею радянською Червоною Армією. На фото - вид на інший берег міста, 1956 рік (gdanskstrefa.com)

Масштабні принципи планової економіки соціалізму суперечили основам консервації та збереження пам’яток. Для належного відновлення бракувало фахівців з історичної відбудови. Служби охорони спадщини грали другорядну роль. Відбудова тривала з грубими порушеннями норм та технологій.

Багато кам’яниць не вижило, а фасади вулиць значно "посунули". Якщо ви уважний турист, то побачите, що багато фасадів будинків копіюють сусідні. На вулиці Длуґій з 33 фасадів ідентично відтворили лише три. Легендарним став драматичний порятунок Маріяцького костелу, чиї стовпи та склепіння потріскалися і погнулися у 1949-му.

Будівництво кварталів йшло швидкими темпами. Все, що стримувало будівельні процеси – старі стіни, підвали, фундаменти – ігнорували і розбивали.

Під час реконструкції також вирішили позбутися проїздів і господарських будівель. Так утворились нові зелені зони в історичній частині міста.

Оригінали будівель відтворювали лише в окремих випадках

Під час реконструкції Головного міста планування вулиць і форми лише окремих будівель були відтворені згідно з оригіналом.

За задумом будівлі мали виглядати як історична пам’ятка, а всередині вони набули вже сучасного характеру. Збережені в хорошому стані історичні фасади стали жертвою швидкої відбудови і були повністю зруйновані під час реконструкції.

Фото: Мысцевы мешканцы виявилися сильнішими за героїв казок та легенд і врятували бога морів - Нептуна. Сьогодні цей символ міста можна побачити у центрі Гданська, посередині фонтану (fotopolska.travel.pl)

На місці руїн зводили повністю нові споруди. Вони були стилізовані під історичну форму. Цим реконструкція старого міста Ґданська відрізняється від варшавської, познаньської або вроцлавської.

Історична реконструкція Ґданська носила спрощений характер. Відбудований центр міста мав відтворювати більше житлову функцію. Зі Старого міста мали зникнути ознаки міщанства та буржуазії. Всередині будинки мали бути такими самими, як у будинках житлових масивів.

За фасадами бувших буржуазних кам’яниць тепер можна побачити житловий будинок зі спільними сходами та входом із внутрішнього двору. В планах забудови Головного міста хотіли прибрати флігелі – невід’ємну частину головної забудови.

Відео: Відбудова міста після війни (youtube.com/Strefa TV - Gdańsk Strefa Prestiżu)

Під час зносу зруйнованих будівель інвентаризація, архітектурні дослідження та фотофіксація проводилися рідко. Збережена оригінальна тканина будівлі була складною у відтворенні, тому будівельники нею нехтували. У багатьох випадках це була авторська переробка, яка відрізнялася від довоєнного вигляду.

Ретельно відновлювали лише найцінніші будівлі. Взірцем ідеального відтворення можна назвати відому вулицю Маріяцьку. Її відбудували в 1960 роках, коли темп реконструкції вже сповільнився. Більшу частину Ґданська закінчили відбудовувати до 1960х років, але повністю місто не відбудоване й сьогодні. Цей процес продовжується - на місці колишніх будівель будуються нові. Вони символічно відсилають до довоєнних часів своєю формою.

Кам’яниці, як багато століть тому

Попри поспіх та нестачу кадрів, на деяких вулицях Ґданська все ж таки вдалося відтворити атмосферу ганзейського багатого міста 18-19 століть. Збережені мури готичних костелів та громадських будівель епохи Відродження вдало вписалися в послідовні ряди нової забудови.

Для реконструкції деяких кам'яниць використовували збережені фрагменти стін і скульптурне оздоблення. Гуляючи вулицями міста сьогодні, можна також помітити, що на фасадах кам’яниць немає фрагментів старого муру або оригінального фундаменту.

Фото: На деяких вулицях все ж таки вдалося відтворити атмосферу ганзейського багатого міста 18-19 століть (fotopolska.travel.pl)

На тлі житлової забудови монументальні і громадські споруди вигравали. Їх спирали на старі стіни, зберігаючи оригінальні деталі, внутрішнє планування та іноді відновлювали його.

Сьогодні на фасадах костелів не видно дірок від куль. Зруйновані стіни та склепіння ремонтували за допомогою спеціально відновленої готичної цегли. Її добували зі зруйнованих кам'яниць.

Траплялося, що зносили все і будували наново. Так, для склепінь двору Артуса замінили всі колони, хоча деякі з них можна було зберегти.

За точними проектами оригынальних стін у Ґданську перебудовали лише десяток кам’яниць. Решту скорочували на декілька метрів. Це не дозволило відновити будинки у майбутньому. Після реконструкції зрівняли рівні поверхів, і будинки стали виглядати одноманітними.

У кам’яниць з’явилися ґанки, чого зазвичай нема у таких будинках. Повну реконструкцію пощастило мати Будинку Уфагена на вулиці Длуґій. Завершальний етап відновлення будинку відбувся вже у 1990-х роках.

Фото: Відновлення будівель у центрі міста тривало кілька десятків років і частково продовжується зараз (fotopolska.travel.pl)

Сучасний Ґданськ – улюбленець туристів

В цілому архітектори планували реконструкцію міста так, щоб отримати оглядові точки, з яких видно монументальні будівлі. Так, фасад вулиці Гробла І "відсунули", щоб отримати вид на Королівську каплицю. Роботи з реконструкції буржуазної забудови почали у 1948 році із західної частини вулиці Огарної.

З точно реконструйованих будівель можна виокремити будинок Шумана на вулиці Длуґій, 45, Будинок Штеффенса (Золотий дім) на Длуґій Тарг, 41, та готичний будинок Шліфа на вулиці Хлібницька, 14.

Фото: За оригінальними проектами у Ґданську перебудовали лише десяток кам’яниць (unsplash.com)

План реконструкції передбачав відтворення лише акцентів та схожого вигляду старих будівель. В захист реконструкції міста треба сказати, що костели, ратушу, деякі міські ворота чи найцінніші історико-мистецькі споруди відбудували з науковою точністю.

Попри цей підхід до відбудови, місто сьогодні приваблює відвідувачів своїми вузькими вимощеними вуличками та будиночками, які власне складають те саме враження атмосферного старого міста.

Фото: Сьогодні на фасадах костелів не видно дірок від куль. Зруйновані стіни та склепіння відновлювали за допомогою готичної цегли (fotopolska.travel.pl)

Туристи люблять Ґданськ за щільну забудову, незвичні кам’яниці з ґанками та схожі один на одного старовинні будиночки. Не дивлячись на спрощення фасадів та елементів архітектури, тут хочеться зупинятися, щоб роздивитися зображення та деталі на будинках. Вночі місто прикрашає кольорова ілюмінація, і зявляється відчуття, що легенди оживають прямо на вулицях.

Атмосферу Ґданська у значній мірі все ж таки вдалося зберегти.

Сучасні резиденти продовжують її розвивати та плекати. Місцеві заклади та торгові точки з бурштином на головних вулицях Старого міста та вздовж каналу створюють неповторний шарм міста з історією. Відкриваються сучасні цікаві музеї та будуються лофт-квартали, що додає нових рис перлині біля моря.

Нагадаємо, у Єгипті будують нову столицю: як виглядає місто-гігант.