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Выплаты и контроль выездов. Что изменится для украинцев в Польше в 2023 году

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Суббота 31 декабря 2022 11:33
Выплаты и контроль выездов. Что изменится для украинцев в Польше в 2023 году Фото: Украинские беженцы в Польше (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Начиная с 2023 года, для украинских беженцев в Польше, у которых есть статус временной защиты, произойдет ряд изменений.

Польша вносит изменения в спецзакон, касающийся помощи гражданам Украины. Так, с 2023 года беженцам нужно будет покрывать часть расходов на проживание в местах коллективного размещения. Также нужно будет подать заявку на номер PESEL.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, чего ждать и что учитывать украинским беженцам в Польше со следующего года.

Регистрация и контроль выездов из Польши: что изменится

Согласно новым правилам, въехавшие в Польшу после 24 февраля 2022 года украинцы должны подать заявление на номер PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności – номер общей электронной системы учета населения). Напомним, PESEL – это универсальная электронная система регистрации населения, являющая собой символ из 11 цифр и идентифицирующая физлицо.

Норма также признает вид на жительство электронный документ, который доступен в приложении Diia.pl. Документ Diia.pl доступен через мобильное приложение mObywatel. Именно с ним украинцы могут путешествовать в Украину сроком до 30 дней и предъявлять польским пограничникам при возвращении в страну, писало РБК-Украина ранее.

Выплаты и контроль выездов. Что изменится для украинцев в Польше в 2023 году

Фото: От оплаты за жилье в местах коллективного размещения освободят льготные категории граждан (Getty Images)

Также, согласно поправке, справка о временной защите даст право лицу пересекать границу Польши без необходимости многократного получения визы.

Выезд украинцев с временным статусом из Польши будет контролировать Управление социального страхования (ZUS) и другие муниципальные учреждения. Таким образом польские власти планируют избежать нецелевой выплаты денежной помощи. Государственные учреждения получат доступ к информации о датах каждого въезда и выезда украинских беженцев с территории Польши.

Оплата проживания в Польше: что нужно знать

Начиная с 1 февраля 2023 года украинцы, которые будут находиться в Польше более 120 дней, должны покрывать 50% стоимости проживания за свой счет. Сообщается, что сумма составит не более 40 злотых (333,2 грн) на человека в сутки.

Также с 1 мая 2023 года беженцы, находящиеся в Польше сроком 180 дней, должны будут покрывать 75% расходов на свое проживание. Сумма составит не более 60 злотых (около 500 грн) на человека в сутки.

От такой оплаты освободят уязвимые категории – людей с инвалидностью, пенсионеров, беременных женщин, а также тех, кто имеет детей до года. Платить за проживание не нужно будет и опекунам не менее трех детей, оказавшихся в сложном материальном положении.

Кроме того, компенсацию в размере 40 злотых в сутки будут выплачивать за проживание детей, до выезда в Польшу проживавших в приемных семьях или детских домах и получивших временного опекуна в Польше, с возможностью увеличения этой суммы в некоторых отдельных случаях.

Между тем, в Польше назвали точное число украинцев, которые сейчас находятся в стране. Их оказалось меньше, чем было раньше.

Также украинцам в Польше отменяют статус UKR: объяснение посольства.

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