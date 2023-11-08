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Как украинским беженцам попасть к врачам в Чехии: советы

Среда 08 ноября 2023 16:45
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Как украинским беженцам попасть к врачам в Чехии: советы Фото: Больница в Чехии (bookimed.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в Чехии часто сталкиваются с потребностью в медицинской помощи, но посещение врача становится проблемой. Украинцы жалуются на время ожидания приема и требования иметь направление.

Как попасть к врачу в Чехии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Где можно искать врача в Чехии

Украинцы в соцсетях нередко жалуются на чешскую медицинскую систему. Некоторым не удается найти семейного врача или педиатра. Прием специалиста приходится ждать долгое время, иногда месяцы. А к специалистам, которые принимают без направления, у украинцев его требуют. Препятствием становится и незнание чешского языка, когда трудно объяснить врачу свои симптомы и понять его рекомендации.

Если сложно найти врача, следует воспользоваться советами издания:

  • Znamý lekár – на этом популярном ресурсе можно искать врачей разных специальностей поблизости от своего места жительства. В профилях врачей указаны условия их работы и отзывы пациентов.
  • Чешский сайт uLékaře.cz имеет украинскую версию. Там можно получить бесплатную консультацию и записаться к врачу по всей стране.
  • В страховой компании, например, VZP, могут предоставить список врачей, набирающих пациентов. Если беженцам откажут, нужно снова обратиться в VZP, там помогут разрешить ситуацию.
  • Поликлиника привязана к месту жительства, куда могут обратиться жители. Обычно у больниц есть сайт. Там всегда можно найти контакты специалистов, написать или позвонить по телефону, чтобы записаться на консультацию.
  • Страницы города или района в соцсетях публикуют информацию, если освобождаются места или открывают новый кабинет семейного врача.

К каким специалистам не нужно направление

В Чехии есть список врачей, к которым можно обращаться напрямую без направления:

  • стоматолог;
  • гинеколог;
  • дерматолог;
  • ЛОР;
  • кардиолог;
  • невролог;
  • офтальмолог;
  • хирург.

К специалистам лучше обращаться вблизи места жительства, однако можно выбрать любое медицинское учреждение. Если врач работает в другом районе, следует уточнить, принимают ли там пациентов из других районов или городов.

Напомним, мы писали, что в Чехии существенно изменят условия поддержки украинцев. Речь идет о сокращении срока бесплатного проживания.

Также мы писали, куда украинцам обращаться за бесплатным жильем в Чехии. Кроме Регионального центра помощи Украине можно обратиться в неправительственные организации.

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