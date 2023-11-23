Пункты для украинцев. Где можно обратиться за неотложной помощью в Чехии

Фото: Пункты медицинской помощи для украинцев в Чехии (коллаж РБК-Украина)

Украинские беженцы в Чехии могут получить медицинскую помощь в пунктах UA POINT, созданных в клинических больницах. Там работают переводчики.

В этих пунктах принимают как взрослых, так и детей. Куда могут обращаться беженцы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

В отделениях UA POINT можно получить неотложную помощь врача беженцам всех возрастов. При необходимости украинцев принимает и гинекологическая поликлиника.

Обратиться можно по следующим адресам пунктов:

Прага

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, 100 34;

Fakultny nemocnice v Motole, V Úvalu 84/1 150 06 Praha 5;

Fakultny Thomayerovy nemocnice, Viedenska 800 Praha 4 – Krč 140 59;

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2.

В университетской больнице Bulovka (Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, Praha 8 – Libeň, 180 81) помощь украинским беженцам предоставляется в обычном режиме работы больницы. Информацию, куда обращаться, можно получить на главном входе в больницу. Перед посещением просят заполнить анкету.



Брно

Fakultní nemocnice Brno, детская больница (Černopolní 9);

Fakultna nemocnice u sv. Anny v Brne, Pekařská 664/53 602 00.

Градец-Кралове

Fakultny nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05.

Оломоуц

Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníkov 248/7, 779 00.

Острова

Fakultny nemocnice Ostrava, 17. ноября 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba.

Пльзень

Fakultny nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13 301 00 Plzeň-Bory.

С вопросами здравоохранения и для случаев перевода на чешский для медицинских работников украинцы могут звонить на информационную линию +420 226 201 221.

Напомним, мы писали, как украинским беженцам попасть к врачам в Чехии. Ко многим специалистам направление не нужно.

Также мы рассказывали, что в Чехии существенно изменят условия поддержки украинцев. Речь идет о сокращении срока бесплатного проживания.

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