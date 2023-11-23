ua en ru
Чт, 23 ноября News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пункты для украинцев. Где можно обратиться за неотложной помощью в Чехии

Четверг 23 ноября 2023 17:30
UA EN RU
Пункты для украинцев. Где можно обратиться за неотложной помощью в Чехии Фото: Пункты медицинской помощи для украинцев в Чехии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в Чехии могут получить медицинскую помощь в пунктах UA POINT, созданных в клинических больницах. Там работают переводчики.

В этих пунктах принимают как взрослых, так и детей. Куда могут обращаться беженцы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

В отделениях UA POINT можно получить неотложную помощь врача беженцам всех возрастов. При необходимости украинцев принимает и гинекологическая поликлиника.

Обратиться можно по следующим адресам пунктов:

Прага

  • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, 100 34;
  • Fakultny nemocnice v Motole, V Úvalu 84/1 150 06 Praha 5;
  • Fakultny Thomayerovy nemocnice, Viedenska 800 Praha 4 – Krč 140 59;
  • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2.

В университетской больнице Bulovka (Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, Praha 8 – Libeň, 180 81) помощь украинским беженцам предоставляется в обычном режиме работы больницы. Информацию, куда обращаться, можно получить на главном входе в больницу. Перед посещением просят заполнить анкету.

Брно

  • Fakultní nemocnice Brno, детская больница (Černopolní 9);
  • Fakultna nemocnice u sv. Anny v Brne, Pekařská 664/53 602 00.

Градец-Кралове

  • Fakultny nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05.

Оломоуц

  • Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníkov 248/7, 779 00.

Острова

  • Fakultny nemocnice Ostrava, 17. ноября 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba.

Пльзень

  • Fakultny nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13 301 00 Plzeň-Bory.

С вопросами здравоохранения и для случаев перевода на чешский для медицинских работников украинцы могут звонить на информационную линию +420 226 201 221.

Напомним, мы писали, как украинским беженцам попасть к врачам в Чехии. Ко многим специалистам направление не нужно.

Также мы рассказывали, что в Чехии существенно изменят условия поддержки украинцев. Речь идет о сокращении срока бесплатного проживания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия лікарні
Отдых в Украине
Мнения
Артур Лупашко
Отсутствие all inclusive и быстрые доходы. Главные мифы о гостиничном бизнесе в Украине
Артур Лупашко
основатель и СЕО сети Ribas Hotels Group
Антон Тараненко
Собственная вилла на Бали. Сколько стоит самое выгодное жилье на известном острове
Антон Тараненко
основатель международной девелоперской компании ANTA Group
Анастасия Коваль
Жизнь без паспорта. Чем грозит отсутствие документов во время войны
Анастасия Коваль
аналитик направления правовой помощи лицам без гражданства БФ "Право на захист"
Евгений Кириченко
Почему одним украинцам удается открыть успешный бизнес в Польше, а другим – нет
Евгений Кириченко
основатель международного агентства по трудоустройству Gremi Personal
Все мнения