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Пункти для українців. Де можна звернутися за невідкладною допомогою у Чехії

Четвер 23 листопада 2023 17:30
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Пункти для українців. Де можна звернутися за невідкладною допомогою у Чехії Фото: Пункти медичної допомоги для українців у Чехії (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці у Чехії можуть отримати медичну допомогу у пунктах UA POINT, які створені у клінічних лікарнях. Там працюють перекладачі.

У цих пунктах приймають як дорослих, так і дітей. Куди можуть звертатися біженці, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

У відділеннях UA POINT можна отримати невідкладну допомогу лікаря біженцям різного віку. За потреби українців приймає і гінекологічна поліклініка.

Звернутися можна за такими адресами пунктів:

Прага

  • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, 100 34;
  • Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84/1 150 06 Praha 5;
  • Fakultní Thomayerovy nemocnice, Vídeňská 800 Praha 4 – Krč 140 59;
  • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2.

В університетській лікарні Bulovka (Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, Praha 8 – Libeň, 180 81) допомога українським біженцям надається у звичайному режимі роботи лікарні. Інформацію, куди звертатися, можна отримати на головному вході до лікарні. Перед відвідування просять заповнити анкету.

Брно

  • Fakultní nemocnice Brno, дитяча лікарня (Černopolní 9);
  • Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53 602 00.

Градець Кралове

  • Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05.

Оломоуц

  • Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7, 779 00.

Острава

  • Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba.

Плзень

  • Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13 301 00 Plzeň-Bory.

Із питаннями щодо охорони здоров’я та для випадків перекладу на чеську для медичних працівників українці можуть телефонувати на інформаційну лінію +420 226 201 221.

Нагадаємо, ми писали, як українським біженцям потрапити до лікарів у Чехії. До багатьох спеціалістів направлення не потрібне.

Також ми розповідали, що у Чехії суттєво змінять умови підтримки українців. Йдеться про скорочення терміну безкоштовного проживання.

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