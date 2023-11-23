Пункти для українців. Де можна звернутися за невідкладною допомогою у Чехії
Українські біженці у Чехії можуть отримати медичну допомогу у пунктах UA POINT, які створені у клінічних лікарнях. Там працюють перекладачі.
У цих пунктах приймають як дорослих, так і дітей. Куди можуть звертатися біженці, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
У відділеннях UA POINT можна отримати невідкладну допомогу лікаря біженцям різного віку. За потреби українців приймає і гінекологічна поліклініка.
Звернутися можна за такими адресами пунктів:
Прага
- Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, 100 34;
- Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84/1 150 06 Praha 5;
- Fakultní Thomayerovy nemocnice, Vídeňská 800 Praha 4 – Krč 140 59;
- Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2.
В університетській лікарні Bulovka (Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, Praha 8 – Libeň, 180 81) допомога українським біженцям надається у звичайному режимі роботи лікарні. Інформацію, куди звертатися, можна отримати на головному вході до лікарні. Перед відвідування просять заповнити анкету.
Брно
- Fakultní nemocnice Brno, дитяча лікарня (Černopolní 9);
- Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53 602 00.
Градець Кралове
- Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05.
Оломоуц
- Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7, 779 00.
Острава
- Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba.
Плзень
- Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13 301 00 Plzeň-Bory.
Із питаннями щодо охорони здоров’я та для випадків перекладу на чеську для медичних працівників українці можуть телефонувати на інформаційну лінію +420 226 201 221.
Нагадаємо, ми писали, як українським біженцям потрапити до лікарів у Чехії. До багатьох спеціалістів направлення не потрібне.
Також ми розповідали, що у Чехії суттєво змінять умови підтримки українців. Йдеться про скорочення терміну безкоштовного проживання.
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