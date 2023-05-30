Без Парижа и Канн. Куда едут россияне вместо отдыха в Европе

Страны ЕС отмечают результаты ограничений против России после вторжения в Украину. Число российских туристов значительно сократилось.

Только в 2023 году во Францию прибыли на 96% меньше россиян, чем прилетели в 2019 году, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Из-за санкций в Европу попадают минимум россиян

Резкий спад числа туристов из России отмечается в Париже и других частях страны, сообщило France 24. Прес-секретарь парижского управления по туризму сообщил, что с января по май 2023 года в столице страны зарегистрировали на 95,8% меньше туристов из России, которые прибыли воздушным транспортом, по сравнению с тем же периодом в 2019 году.

В ближайшие месяцы во Франции ожидается лишь незначительное увеличение числа туристов из России (на 1%).

Из-за вторжения России в Украину туристы из России теперь сталкиваются с более высокими тратами, а также с повышенной сложностью получения виз для въезда в ЕС. Кроме того, российским авиакомпаниям запрещено летать в небе ЕС, что затрудняет россиянам планирование отпуска в Европе.

Куда россияне едут на отдых – альтернативные направления

В 2022 году туристы из России совершили около 22,5 млн зарубежных поездок. Самым популярным направлением является Турция.

В 2023 году отдыхающие из России отправляются по альтернативным направлениям в рекордном количестве. Всплеск посетителей из России зафиксировали Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Египет, Мальдивы и Турция.

Фото: Российские туристы в Таиланде (gettyimages.com)

Чтобы захватить долю российского туристического рынка, несколько стран работают над улучшением авиасообщения. Например, Таиланд, Марокко и Шри-Ланка планируют открыть прямые рейсы с Россией, чтобы упростить поездки из страны.

Кроме того, Индия, Оман и Мьянма также ведут переговоры с российскими властями, чтобы изучить возможности для увеличения туризма в стране.

Что касается стран ЕС, то отмечается, что отсутствие российских туристов сказалось на экономике Греции и Кипра, которые до введения ограничений ежегодно регистрировали большое количество прибытий российских туристов. Эти две страны сейчас изучают альтернативные стратегии по привлечению туристов.

Напомним, мы писали, что грузинская авиакомпания планирует доставлять россиян в Европу.

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