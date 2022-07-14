Проїзд в поїздах Іспанії стане безкоштовним: названа дата

Подорожувати без оплати можна на всіх приміських маршрутах і на поїздах в межах 300 кілометрів

Поїздки на поїздах на короткі та середні відстані в Іспанії будуть безкоштовними протягом чотирьох місяців з вересня 2022 року.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Всі приміські поїзди (Cercanías і Rodalies) і регіональні лінії середньої протяжності, що охоплюють поїздки менш як 300 км (маршрути Media Distancia), якими управляє Національний залізничний оператор Renfe, будуть безкоштовними з 1 вересня по 31 грудня. Про таке нововведення заявив прем'єр-міністр Педро Санчес.

Знижка у розмірі 100% поширюється тільки на багаторазові квитки, а не на поодинокі. Поїздки іншими службами, в тому числі поїздами далекого прямування і поїздами інших компаній, під дію заходів не підпадають і будуть платними, як раніше.

Фото: Безкоштовний проїзд з 1 вересня в Іспанії буде на всіх приміських поїздах (Cercanías і Rodalies) і на поїздах при поїздках на відстань менш як 300 км (Getty Images)

За словами журналістів Euronews, така знижка може означати безкоштовну подорож на поїзді між такими містами, як Барселона і Севілья або Мадрид і Більбао, якщо ви купите абонемент.

50-відсоткову знижку на квитки на поїзд Renfe вже ввели раніше у червні, щоб допомогти пасажирам приміської зони. Але, ознайомившись з фінансовим станом країни, прем'єр-міністр вирішив зробити поїздки на певний період повністю безкоштовними.

Чому проїзд на поїздах в Іспанії зробили безкоштовним

Безкоштовні квитки на поїзд спрямовані на зниження впливу кризи вартості життя в країні.

Нещодавно схожу міру ввели й у Німеччині: там до кінця літа можна купити квиток на потяг за 9 євро. З червня по серпень мандрівники можуть необмежено користуватися місцевими та регіональними послугами за дуже низькою ціною.

Фото: 50-відсоткову знижку на квитки на поїзди Renfe вже ввели раніше в червні (Getty Images)

Але Іспанія вирішила піти на ще один крок, зробивши проїзд на поїздах Renfe безкоштовним в період з вересня по грудень цього року.

"Я повністю усвідомлюю повсякденні труднощі, з якими стикається більшість людей. Я знаю, що ваша зарплата стає все меншою і меншою, що важко зводити кінці з кінцями, а ваш кошик для покупок стає все дорожче і дорожче", — зазначив Санчес.

Зазначимо, ми писали, які країни залишили безкоштовний проїзд для українців.

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