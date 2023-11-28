"Продуктовый туризм". Как отличаются цены в супермаркетах Польши и Чехии

В супермаркетах Польши вблизи границы с Чехией в последние недели отмечают наплыв чехов. Они приезжают скупаться более дешевыми товарами.
Как отличаются цены на продукты в Польше и Чехии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на fakt.pl.
В последнее время в польских магазинах приграничных городов половина покупателей – чехи. Скачок инфляции и рост цен в Чехии привел к росту "шопинг-туризма" среди чехов, которые за покупками теперь ездят в Польшу и Германию.
В Польше решили проверить, насколько отличаются цены на основные продукты в Чехии. Для этого выбрали магазины сети супермаркетов Lidl – польском городе Торунь и в чешском Находе. Оказалось, что цены в Чехии выше минимум на 20-30%. Самая большая разница в цене – на мясо. И куриное филе, и свиная вырезка в Чехии стоят в 2,5 раза дороже.
В частности, цены сейчас в обеих странах следующие:
В общей сложности "корзина" из продуктов вместе с фруктами, овощами и напитками обошлась в Польше в 122,97 злотых (1122,55 грн), тогда как в Чехии – 1894,2 грн.
Хотя чешские зарплаты немного выше, чем польские, из заработанного в среднем чех может купить 27 "продуктовых корзин", тогда как поляк – 60.
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