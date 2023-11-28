"Продуктовий туризм". Як відрізняються ціни у супермаркетах Польщі та Чехії

У супермаркетах Польщі поблизу кордону з Чехією в останні тижні відзначають наплив чехів. Вони приїжджають скуповуватися дешевшими товарами.

Як відрізняються ціни на продукти у Польщі та Чехії, РБК-Україна розповідає з посиланням на fakt.pl.

Останнім часом у польських магазинах прикордонних міст половина покупців – чехи. Стрибок інфляції та зростання цін у Чехії призвело до росту "шопінг-туризму" серед чехів, які на закупи тепер їздять до Польщі та Німеччини.

У Польщі вирішили перевірити, на скільки відрізняються ціни на основні продукти у Чехії. Для цього обрали магазини мережі супермаркетів Lidl – польському місті Торунь та в чеському Наході. Виявилося, що ціни в Чехії вищі щонайменше на 20-30%. Найбільша різниця у ціні – на м'ясо. І куряче філе, і свиняча вирізка у Чехії коштують у 2,5 рази дорожче.

Зокрема, ціни зараз в обох країнах такі:

масло вершкове, 200 г – 5,76 злотих (52,58 грн) у Польщі та 65,36 грн у Чехії;

молоко 1,5%, 1 л – 2,59 злотих (23,65 грн) у Польщі та 34,24 грн у Чехії;

олія ріпакова, 1 л – 7,59 злотих (69,30 грн) у Польщі та 81,72 грн у Чехії;

сир кисломолочний, 200 г – 1,49 злотих (13,60 грн) у Польщі та 32,59 грн у Чехії;

хліб, 500 г – 2,37 злотих (21,64 грн) у Польщі та 37,53 грн у Чехії;

філе куряче, 1 кг – 17,29 злотих (157,83 грн) у Польщі та 376 грн у Чехії;

свиняча вирізка, 1 кг – 13,99 злотих (127,71 грн) у Польщі та 340,59 грн у Чехії;

яйця, 10 шт – 6,49 злотих (59,25 грн) у Польщі та 78,51 грн у Чехії;

картопля, 1 кг – 2,99 злотих (27,29 грн) у Польщі та 48,93 грн у Чехії;

морква, 1 кг – 3,99 злотих (36,42 грн) у Польщі та 19,54 грн у Чехії;

рис, 1 кг – 3,69 злотих (33,68 грн) у Польщі та 49,11 грн у Чехії;

цукор, 1 кг – 5,79 злотих (52,86 грн) у Польщі та 45,73 грн у Чехії.

Загалом "кошик" із продуктів разом із фруктами, овочами та напоями обійшовся у Польщі в 122,97 злотих (1122,55 грн), тоді як у Чехії – 1894,2 грн.

Хоча чеські зарплати трохи вищі, ніж польські, із заробленого в середньому чех може купити 27 "продуктових кошиків", тоді як поляк – 60.

Нагадаємо, ми писали, що українці витрачають у магазинах Польщі мільярди гривень. Більше грошей квітня по червень 2023 року залишили тільки німці.

Також ми розповідали, у яких країнах ЄС найнижчі зарплати і де працюють українці.