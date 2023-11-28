"Продуктовий туризм". Як відрізняються ціни у супермаркетах Польщі та Чехії

У супермаркетах Польщі поблизу кордону з Чехією в останні тижні відзначають наплив чехів. Вони приїжджають скуповуватися дешевшими товарами.
Як відрізняються ціни на продукти у Польщі та Чехії, РБК-Україна розповідає з посиланням на fakt.pl.
Останнім часом у польських магазинах прикордонних міст половина покупців – чехи. Стрибок інфляції та зростання цін у Чехії призвело до росту "шопінг-туризму" серед чехів, які на закупи тепер їздять до Польщі та Німеччини.
У Польщі вирішили перевірити, на скільки відрізняються ціни на основні продукти у Чехії. Для цього обрали магазини мережі супермаркетів Lidl – польському місті Торунь та в чеському Наході. Виявилося, що ціни в Чехії вищі щонайменше на 20-30%. Найбільша різниця у ціні – на м'ясо. І куряче філе, і свиняча вирізка у Чехії коштують у 2,5 рази дорожче.
Зокрема, ціни зараз в обох країнах такі:
Загалом "кошик" із продуктів разом із фруктами, овочами та напоями обійшовся у Польщі в 122,97 злотих (1122,55 грн), тоді як у Чехії – 1894,2 грн.
Хоча чеські зарплати трохи вищі, ніж польські, із заробленого в середньому чех може купити 27 "продуктових кошиків", тоді як поляк – 60.
Нагадаємо, ми писали, що українці витрачають у магазинах Польщі мільярди гривень. Більше грошей квітня по червень 2023 року залишили тільки німці.
Також ми розповідали, у яких країнах ЄС найнижчі зарплати і де працюють українці.