Ускоренное трудоустройство в Германии: почему до сих пор мало украинцев работают

В Германии изменили подход к трудоустройству украинских беженцев, чтобы вывести их на рынок труда с базовыми знаниями немецкого языка. Инициатива Job-Turbo должна способствовать росту занятости.

Почему украинцам тяжело трудоустроиться в Германии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на DW.

Германия занимает первое место в ЕС по количеству украинских беженцев – по последним подсчетам, временную защиту получили уже 1,65 млн человек из Украины. В то же время уровень занятости намного ниже, чем в других странах. Сейчас в Германии работает только четвертая часть трудоспособных беженцев.

"С начала войны 160 000 граждан Украины смогли трудоустроиться в Германии. Трудоустраивайтесь и вы" – призвали в недавнем письме к украинским беженцам в Германии министр труда и социальных вопросов Хубертус Хайль и посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Эксперты отмечают, что изначально был подход на первоочередное изучение языка. Поэтому результаты для рынка труда станут заметны впоследствии – ведь беженцам нередко даже на курсы не сразу не удается записаться.

Инициатива Job-Turbo, которую правительство объявило в октябре 2023 года, предполагает, что на работу теперь будут брать со знанием немецкого языка на уровне A2 или B1. Языковые курсы можно будет проходить параллельно трудоустройству.

Хотя это означает, что большинство украинцев будет вынуждены работать в низкооплачиваемом секторе, чиновники отмечают, что беженцы смогут параллельно повышать свою квалификацию.Также центры занятости способствуют переобучению высококвалифицированных беженцев.

Фото: Заповнення резюме у Німеччині (gettyimages.com)

В немецком Институте исследования рынка труда и карьеры объясняют, с какими препятствиями к трудоустройству сталкиваются украинцы в Германии. О таких факторах рассказала социолог института Мариэлла Фалькенгайн:

немецкий язык дается сложно или интенсивность языкового курса слишком высокая;

некоторые люди оказались в критических жизненных обстоятельствах, при которых они не могут строить профессиональные планы, например, если их мужья находятся на фронте;

некоторые женщины чувствуют себя слишком старыми для того, чтобы начинать новую карьеру или выучить немецкий язык;

кроме языкового курса и ухода за детьми на трудоустройство попросту не хватает времени.

"Некоторым быстрое трудоустройство и овладение немецким языком на работе хорошо подошло бы. Для других такой подход не будет адекватным. В таких случаях нужно, прежде всего, стабилизировать жизненные ситуации",– отметила эксперт.

Украинка Алена Бут рассказала, что не могла записаться на курсы из-за того, что два года не находилось место в детском саду для ее ребенка. Поэтому женщина приобрела онлайн-курс и обучается немецкий самостоятельно. На курсы запишется после того, как ее ребенка примут в детсад с августа 2024 года. После этого беженка согласна устроиться и на низкоквалифицированную работу, несмотря на то, что имеет высшее образование и владеет английским языком.

На днях Ассоциация городов и муниципалитетов Германии призвала к улучшению интеграции украинцев на рынке труда, позволив им доступ к работе без обязательного знания немецкого языка.

Также мы рассказывали, как украинские беженцы устроились в Германии. Работа есть у 21% трудоспособных украинцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.