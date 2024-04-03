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Германия ускоряет интеграцию украинских беженцев на рынок труда

Среда 03 апреля 2024 09:00
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Германия ускоряет интеграцию украинских беженцев на рынок труда Фото: Германия ускоряет интеграцию украинских беженцев на рынок труда (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Ассоциация городов и муниципалитетов Германии призвала к улучшению интеграции украинцев на рынке труда, разрешив им доступ к работе без обязательного знания немецкого языка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

Языковой барьер остается основным препятствием для большинства украинцев в поиске работы за границей. По информации Tagesschau, только 25% из 1,2 миллиона украинцев, переселившихся в Германию из-за войны, работали по состоянию на начало февраля.

Председатель Ассоциации городов и муниципалитетов Андре Берхеггер отметил: "Наша система еще остается слишком бюрократической и малоподготовленной к эффективной интеграции на рынок труда. Украинцам должна предоставляться возможность начинать работать без предварительного прохождения языковых и интеграционных курсов."

"Мы должны приготовиться к тому, что нам следует ожидать прибытия беженцев из Украины в дальнейшем. Также важно осознать, что большинство из них не планируют возвращаться обратно в ближайшее время", - добавил он.
Берхеггер отметил необходимость проводить процесс интеграции и обучения языку параллельно с началом трудоустройства. Также он подчеркнул, что система интеграционных курсов для украинцев нуждается в улучшении.

По данным Федерального агентства занятости, в октябре прошлого года на интеграционные курсы записалось 129 тысяч украинцев, 95 тысяч из которых завершили курсы в феврале-марте, а остальные планируют завершить обучение к сентябрю 2024 года.

Навыки владения языком являются важным фактором для успешного трудоустройства, однако они не являются решающими, отмечают журналисты Tagesschau. Например, в Польше работу нашли 50% украинцев, не владеющих польским языком, а среди знающих польский трудоустроено 80% украинцев.

Напомним,перерегистрация на немецкие номера осенью 2024 года станет обязательной . Чиновники будут разрабатывать механизм, что делать с украинскими номерами, как быть с украинскими машинами на немецких номерах в Украине, что будет происходить с автомобилями, которые не пройдут необходимый техосмотр.

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