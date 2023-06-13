По примеру Франции. Еще одна страна ЕС запретит короткие рейсы в стране

Испания может стать следующей европейской страной, которая прекратит dct короткомагистральные рейсы в рамках усилий по борьбе с изменением климата.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

В прошлом месяце во Франции вступил в силу запрет на внутренние рейсы на коротких маршрутах, которые можно преодолеть на поезде менее чем за 2,5 часа, писало РБК-Украина.

Заменят поездами. Почему хотят отменить короткие рейсы в Испанию

Власти Испании обнародовали планы, по которым хотят принять подобные меры в ближайшее время. В стране провели исследование, показавшее, что авиаперелеты в Испании создают вдвое больший углеродный след, чем высокоскоростные поезда.

Исследование также показало, что за последние 12 месяцев было совершено 5744 рейса между Барселоной и Мадридом: это были путешествия протяженностью всего 630 километров. Такую поездку поезд может совершить примерно за 2,5 часа.

Общие выбросы CO2 от полетов самолетов в 2022 году составили около 54 000 тонн: это на 132% больше по сравнению с 27 000 тонн от поездов на то же количество путешественников.

"Если мы неустанно боремся за декарбонизацией нашей жизни, как мы можем оправдать использование самолета между крупными городами, если есть регулярное, быстрое и эффективное сообщение поездом?", – подчеркнул ранее министр транспорта Франции Клеман Бон.

Фото: Высокоскоростная железнодорожная линия Мадрид-Барселона (wikipedia.org)

Также бельгийский политик Жорж Гилкинет в прошлом месяце заявил, что власти стран ЕС должны прекратить короткие рейсы и заменить маршруты комфортными поездами. По его словам, страны ЕС должны последовать примеру Франции, таким образом переходя на более экологичный вид транспорта.

Однако решение о запрещении коротких рейсов поддерживают не все. Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш назвал такое решение "абсолютно абсурдным".

Хотя ученые утверждают, что отмена рейсов на короткие расстояния до 500 километров в европейских странах значительно снизит авиационные выбросы, на которые приходится всего 6% выбросов парниковых газов.

Напомним, ранее один из крупнейших аэропортов Европы Схипгол в Амстердаме объявил о планах запретить ночные рейсы и ограничить полеты бизнес-джетов.

Также украинская авиакомпания Skyline Express, ранее называвшаяся Azur Air Ukraine, начала полеты за границей на еще одном самолете.

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