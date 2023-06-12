Под другим именем. Еще одна украинская авиакомпания наращивает полеты за границей
Украинская авиакомпания Skyline Express, которая ранее называлась Azur Air Ukraine, начала полеты за границей на втором самолете.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Avianews.com.
Авиакомпания зарегистрировала еще один самолет модели Boeing 757-300 в украинским реестре 6 июня 2023 года под номером UR-SLB. Его выпустили в 1999 году, и ранее и он был задействован в немецкой чартерной авиакомпании Condor.
"9 июня этот Boeing 757-300 совершил перелет по позывными Skyline Express из Ташкента в Катовице. С 10 июня он начал выполнять рейсы из аэропортов Европы на морские курорты Турции и Египта под позывными Skyline Express и турецкой авиакомпании Mavi Gök Airlines (MGA), зафиксировал онлайн-радар Flightradar24", – пишет издание.
До полномасштабной войны в Украине компания специализировалась на чартерных рейсах. Летала в основном на разные курорты по заказу туркомпании ANEX Tour.
Фото: Boeing 737-800 AzurAir Boeing в Харькове до вторжения РФ (wikipedia.org)
"Туроператор активно работал на украинском и российском рынках с помощью аффилированных с ним компаний Azur Air Ukraine в Украине и Azur Air в России. Azur Air Ukraine прекратила полеты после февраля 2022 года, тогда как российская авиакомпания продолжила летать, несмотря на санкции США", – сообщает Avianews.
Весной этого года СМИ выяснили, что владелец переименовал Azur Air Ukraine в Skyline Express. После того она стала вновь летать на морские курорты.
Издание пишет, что переименование может быть связано с тем, что компания хочет продолжить работу как украинская и при этом не ассоциироваться с РФ.
По данным госреестра гражданских воздушных судов Украины, оба зарегистрированных в Украине в 2023 году Boeing 757-300 принадлежат турецкой MAVI GOK HAVACILIK A.S. А турецкие СМИ ранее писали, что эта компания связана с туроператором ANEX Tour.
Такой перезапуск компании позволит нарастить перелеты на курорты из соседних с Украиной стран и продавать больше туров, говорится в публикации.
"Это даст возможность ANEX Tour оперативно вернуться на украинский рынок, когда небо Украины будет вновь открыто для гражданской авиации", – пишет издание.
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