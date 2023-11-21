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В Праге открылся стационарный офис "Паспортного сервиса": новый адрес

Вторник 21 ноября 2023 15:03
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В Праге открылся стационарный офис "Паспортного сервиса": новый адрес Фото: Новый офис "Паспортного сервиса" в Праге (facebook.com/prague.passport.ua)
Автор: Ольга Маджумдар

"Паспортный сервис" в Праге теперь работает в стационарном офисе. Мобильные пункты в микроавтобусах приостановили работу.

Куда обращаться за оформлением паспортных документов в столице Чехии, РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу ГП "Документ".

Мобильные офисы "Паспортного сервиса" работали в Праге с марта 2023 года. Прием людей проходил в 5-6 микроавтобусах. С 20 ноября заработал стационарный офис, где людей обслуживают в 13 окнах.

Новый адрес, куда можно обратиться за оформлением украинских документов: Michelská 1552/58, Praha 4.

Работа по адресу Náměstí Republiky 656/8, 110 00 Staré Mesto прекращается. Выдача готовых документов будет по месту нахождения нового центра.

График работы: с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00, выходной – воскресенье.

Записаться можно онлайн, живой очереди в офисе нет.

В центре можно получить следующие услуги:

  • оформить внутренний паспорт гражданина Украины;
  • оформить паспорт гражданина для выезда за границу;
  • обменять водительское удостоверение, получить водительское удостоверение вместо утраченного.

Напомним, мы сообщали, что восстановить утраченные водительские права можно еще в одной стране. Такая услуга недавно доступна в "Паспортном сервисе" в Праге.

Также мы писали об адресах всех центров, где можно восстановить утраченные водительские права. Также об условиях получения услуги.

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